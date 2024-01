Mercedes: con Toto Wolff a la Fórmula 1 de 2026

El anuncio se hizo en diciembre de 2020: El grupo químico Ineos se hacía con un tercio de las acciones de la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1, mientras que el otro tercio quedaba en manos de Daimler AG y Toto Wolff. El vienés aumentaba así su participación en la escudería del 30 al 33% y se comprometía por tres años más (2021, 2022, 2023).

El vienés, de 52 años, ha ampliado ahora su acuerdo, como informó en primer lugar el Telegraph. Esto significa que Toto Wolff seguirá siendo el director de equipo de la escudería Mercedes GP en la nueva era, en la que se utilizarán coches de carreras más compactos y ligeros y unidades motrices con un mayor componente eléctrico a partir de 2026.

El jefe de Ineos, Jim Ratcliffe, el director general de Mercedes, Ola Källenius, y Toto Wolff han llegado a un acuerdo: La propiedad estable es la mejor base para devolver a Mercedes al camino de la victoria.

"Confiamos el uno en el otro, eso es lo más importante", dice Toto Wolff. "En última instancia, como accionista, busco el rendimiento óptimo, y la mejor manera de conseguirlo es ganando. Desde luego, no me aferraría a un puesto si tuviera la impresión de que otro podría hacerlo mejor. Y estoy seguro de que si así fuera, mi gente me lo diría. Pero esto es lo que hemos decidido los tres: vamos a seguir así".

Mercedes sólo ha ganado una carrera del Mundial en los dos últimos años (George Russell en Brasil 2022), pero Toto Wolff subraya que su nuevo acuerdo no está vinculado al rendimiento del equipo. "Nunca he tenido una cláusula de rendimiento en mi contrato. O confías el uno en el otro o no. Como socios, todos estamos en la misma onda".



Wolff no se siente quemado: "Para mí, el riesgo es más bien que me aburra. Acepto encantado los nuevos retos, aunque la situación no sea fácil de gestionar".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island