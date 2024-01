Mercedes : avec Toto Wolff dans l'ère de la Formule 1 2026

2026 marquera le début d'une nouvelle ère en Formule 1, avec des voitures de course plus petites et plus légères et des moteurs modifiés. L'Autrichien Toto Wolff restera au poste de commande : nouveau contrat de trois ans !

L'annonce a été faite en décembre 2020 : Le groupe chimique Ineos prend une participation d'un tiers dans l'écurie de Formule 1 de Mercedes-Benz, les autres tiers étant détenus par Daimler AG ainsi que par Toto Wolff. Le Viennois a ainsi augmenté sa part dans l'écurie de 30 à 33 pour cent et s'est engagé pour trois années supplémentaires (2021, 2022, 2023).

Le Viennois de 52 ans a maintenant prolongé son accord, comme l'a d'abord rapporté le Telegraph. Toto Wolff restera donc à la tête de l'écurie de GP de Mercedes jusqu'à la nouvelle ère, lorsque des voitures de course plus compactes et plus légères seront utilisées à partir de 2026, ainsi que des unités de propulsion avec une part électrique renforcée.

Le patron d'Ineos Jim Ratcliffe, le directeur général de Mercedes Ola Källenius et Toto Wolff sont tombés d'accord : Des relations stables entre les propriétaires sont la meilleure base pour ramener Mercedes sur le chemin de la victoire.

"Nous nous faisons confiance, c'est le plus important", déclare Toto Wolff. "En fin de compte, en tant que propriétaire, je vise un rendement optimal, et le meilleur moyen d'y parvenir est de gagner. Je ne m'accrocherais certainement pas à un poste si j'avais l'impression que quelqu'un d'autre pourrait faire un meilleur travail. Et je suis sûr que si c'était le cas, mes collaborateurs me le diraient. Mais pour l'instant, nous avons décidé à trois - continuons ainsi".

Mercedes n'a remporté qu'une seule course de championnat du monde au cours des deux dernières années (George Russell au Brésil en 2022), mais Toto Wolff souligne que son nouvel accord n'est pas lié aux performances de l'écurie. "Je n'ai jamais eu de clause de performance dans mon contrat. Soit on se fait confiance, soit on ne se fait pas confiance. En tant qu'associés, nous sommes tous sur la même longueur d'onde".



Wolff ne se sent pas épuisé : "Dans mon cas, le risque est plutôt que je m'ennuie. J'aime relever les nouveaux défis, même si la situation n'est pas facile à gérer".





