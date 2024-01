Mercedes: con Toto Wolff verso la Formula 1 del 2026

L'annuncio è stato fatto nel dicembre 2020: Il gruppo chimico Ineos avrebbe acquisito una partecipazione di un terzo nella scuderia Mercedes-Benz di Formula 1, mentre l'altro terzo sarebbe stato detenuto da Daimler AG e Toto Wolff. Il viennese ha così aumentato la sua partecipazione nella scuderia dal 30 al 33% e si è impegnato per altri tre anni (2021, 2022, 2023).

Il 52enne viennese ha ora esteso il suo accordo, come riportato dal Telegraph. Ciò significa che Toto Wolff rimarrà team principal della scuderia Mercedes GP nella nuova era, quando dal 2026 verranno utilizzate auto da corsa più compatte e leggere e unità motrici con una maggiore componente elettrica.

Il capo di Ineos Jim Ratcliffe, l'amministratore delegato di Mercedes Ola Källenius e Toto Wolff hanno raggiunto un accordo: Una proprietà stabile è la base migliore per riportare la Mercedes sulla strada della vittoria.

"Ci fidiamo l'uno dell'altro, questa è la cosa più importante", ha dichiarato Toto Wolff. "In definitiva, come azionista, punto a un rendimento ottimale e il modo migliore per ottenerlo è vincere. Di certo non rimarrei in una posizione se avessi l'impressione che qualcun altro possa fare un lavoro migliore. E sono certo che, se così fosse, i miei collaboratori me lo direbbero. Ma questo è ciò che abbiamo deciso noi tre: continuiamo così".

La Mercedes ha vinto una sola gara del Campionato del Mondo negli ultimi due anni (George Russell in Brasile 2022), ma Toto Wolff sottolinea che il suo nuovo accordo non è legato alle prestazioni della squadra. "Non ho mai avuto una clausola di rendimento nel mio contratto. O ci si fida l'uno dell'altro o non ci si fida. Come partner, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda".



Wolff non si sente esaurito: "Per me il rischio è più che altro quello di annoiarmi. Sono felice di accettare nuove sfide, anche se la situazione non è facile da gestire".





