Mercedes: Com Toto Wolff na era da Fórmula 1 de 2026

O anúncio foi feito em dezembro de 2020: O grupo químico Ineos adquiriu um terço da participação na equipa de corrida de Fórmula 1 da Mercedes-Benz, sendo o outro terço detido pela Daimler AG e por Toto Wolff. O vienense aumentou assim a sua participação na equipa de corrida de 30 para 33 por cento e comprometeu-se por mais três anos (2021, 2022, 2023).

O vienense de 52 anos prolongou agora o seu acordo, como noticiado pela primeira vez pelo Telegraph. Isto significa que Toto Wolff continuará a ser o chefe de equipa da equipa de corrida Mercedes GP na nova era, em que serão utilizados carros de corrida mais compactos e mais leves e unidades de tração com uma maior componente eléctrica a partir de 2026.

O chefe da Ineos, Jim Ratcliffe, o diretor-geral da Mercedes, Ola Källenius, e Toto Wolff chegaram a um acordo: A propriedade estável é a melhor base para colocar a Mercedes de novo no caminho da vitória.

"Confiamos uns nos outros, isso é o mais importante", diz Toto Wolff. "Em última análise, como acionista, o meu objetivo é obter o melhor retorno possível e a melhor forma de o conseguir é vencer. Certamente não me manteria numa posição se tivesse a impressão de que outra pessoa poderia fazer um trabalho melhor. E tenho a certeza de que, se fosse esse o caso, os meus colaboradores dir-me-iam isso mesmo. Mas isto é o que nós três decidimos - vamos continuar assim."

A Mercedes só ganhou uma corrida do Campeonato do Mundo nos últimos dois anos (George Russell no Brasil 2022), mas Toto Wolff sublinha que o seu novo acordo não está ligado ao desempenho da equipa. "Nunca tive uma cláusula de desempenho no meu contrato. Ou se confia no outro ou não se confia. Como parceiros, estamos todos no mesmo comprimento de onda".



Wolff não se sente esgotado: "Para mim, o risco é mais o de me aborrecer. Fico feliz por aceitar novos desafios, mesmo que a situação não seja fácil de gerir".





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas