Alpine de Pierre Gasly, Esteban Ocon: 7 de febrero

Ahora todo se sucede a gran velocidad: después de que Mercedes anunciara el 15 de enero cuándo se presentaría el coche de Lewis Hamilton y George Russell (el día de San Valentín, 14 de febrero), Alpine ha hecho lo propio: el coche de carreras Alpine A524 pilotado por Pierre Gasly y Esteban Ocon se presentará el 7 de febrero, y la empresa francesa tiene mucho que mostrar.

Porque el 7 de febrero no sólo veremos el bólido de GP, sino también el coche de carreras de resistencia, que pilotará, entre otros, el alemán Mick Schumacher, en el llamado "Alpine Motorsports Season Launch".

Alpine no estuvo a la altura de las expectativas en la Copa de Constructores de Fórmula 1 de 2023, quedando sexta por detrás de Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin. Si en 2022 sumaron 173 puntos (Fernando Alonso y Esteban Ocon), en 2023 solo fueron 120 (Ocon y Pierre Gasly).

En 2023, el coche de carreras A523 fue un coche milagro: a veces increíblemente rápido, a veces inexplicablemente pálido. Lo más destacado: Tercer puesto para Esteban Ocon en Mónaco y Pierre Gasly en Zandvoort.

Bruno Famin resumió la situación en el final del mundial en Abu Dhabi: "Por supuesto que no estamos donde nos gustaría estar. Pero todos los cambios a mitad de temporada se introdujeron para sacar más partido a la gente. La gente es más libre para hacer sugerencias. Inmediatamente reconocí una actitud diferente de los profesionales en la pista".



"No fuimos lo suficientemente valientes en muchos aspectos en la primera mitad de la temporada, y eso tenía que cambiar. Y eso también se reflejó en la cosecha de puntos".



"Cuando nos fijamos en la enorme densidad de potencia de la Fórmula 1, tienes que sacar lo mejor de la gente y del material en cada fin de semana de GP. Y no lo hemos hecho. Sé que tenemos todas las bases en términos de infraestructura y experiencia para tener mucho más éxito. El talento está ahí. Sólo tenemos que conseguir traducir este alto nivel de talento en un coche de carreras mejor".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island