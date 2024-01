Alpine de Pierre Gasly, Esteban Ocon : 7 février

Une autre équipe de Formule 1 a révélé le 15 janvier la date à laquelle la voiture de course 2024 sera présentée pour la première fois : La voiture de type Alpine A524 de Pierre Gasly et Esteban Ocon sera présentée le 7 février.

Après Mercedes, qui a annoncé le 15 janvier la date de présentation de la voiture de Lewis Hamilton et George Russell (le 14 février, jour de la Saint-Valentin), c'est au tour d'Alpine de dévoiler la voiture de course Alpine A524 de Pierre Gasly et Esteban Ocon le 7 février, et les Français ont de quoi faire.

En effet, le 7 février, nous ne verrons pas seulement la voiture de course GP, mais également la voiture de course d'endurance lors du "Alpine Motorsports Season Launch", qui sera pilotée entre autres par l'Allemand Mick Schumacher.

Alpine n'a pas été à la hauteur des attentes dans la Coupe des constructeurs de Formule 1 2023 - 6e place derrière Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin. En 2022, 173 points pouvaient encore être marqués (par Fernando Alonso et Esteban Ocon), en 2023, ils n'étaient plus que 120 (par Ocon et Pierre Gasly).

En 2023, la voiture de course de type A523 était une merveille : tantôt rapide comme l'éclair, tantôt inexplicablement pâle. Les moments forts : 3e place d'Esteban Ocon à Monaco et de Pierre Gasly à Zandvoort.

Dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, Bruno Famin dresse un bilan : "Bien sûr, nous ne sommes pas là où nous aimerions être. Mais tous les changements de mi-saison ont été initiés pour tirer davantage des gens. Les gens sont plus libres de faire des propositions. J'ai tout de suite reconnu une autre attitude des professionnels de la piste".



"Nous n'avons pas été assez courageux à bien des égards en première partie de saison, il fallait que cela change. Et cela s'est vu au niveau des points".



"Si nous considérons à quel point la densité des performances en Formule 1 est énorme, tu dois tirer le meilleur des hommes et du matériel à chaque week-end de GP. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Je sais qu'en termes d'infrastructure et d'expertise, nous avons toutes les bases pour être nettement plus performants. Le talent est là. Nous devons seulement réussir à transformer ce haut niveau de talent en une meilleure voiture de course".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island