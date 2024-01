Alpine di Pierre Gasly, Esteban Ocon: 7 febbraio

Ora tutto avviene in rapida successione: dopo che il 15 gennaio Mercedes ha annunciato per prima la data in cui l'auto di Lewis Hamilton e George Russell sarebbe stata esposta (il 14 febbraio, giorno di San Valentino), Alpine ha seguito l'esempio: l'auto da corsa Alpine A524 guidata da Pierre Gasly ed Esteban Ocon sarà svelata il 7 febbraio, e l'azienda francese ha molto da mostrare.

Il 7 febbraio, infatti, non vedremo solo la vettura da GP, ma anche quella da endurance, che sarà guidata, tra gli altri, dal tedesco Mick Schumacher, in occasione del cosiddetto "Alpine Motorsports Season Launch".

Alpine ha deluso le aspettative nella Coppa Costruttori di Formula 1 2023, classificandosi al sesto posto dietro Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Nel 2022 sono stati conquistati 173 punti (da Fernando Alonso ed Esteban Ocon), nel 2023 solo 120 (da Ocon e Pierre Gasly).

Nel 2023, la A523 è stata un'auto miracolosa: a volte incredibilmente veloce, a volte inspiegabilmente pallida. Punti salienti: Terzo posto per Esteban Ocon a Monaco e Pierre Gasly a Zandvoort.

Bruno Famin ha riassunto la situazione nel finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi: "Ovviamente non siamo dove vorremmo essere. Ma tutti i cambiamenti a metà stagione sono stati introdotti per ottenere di più dalle persone. Le persone sono più libere di dare suggerimenti. Ho notato subito un atteggiamento diverso da parte dei professionisti in pista".



"Nella prima metà della stagione non siamo stati abbastanza coraggiosi sotto molti aspetti, e questo doveva cambiare. E questo si è riflesso anche nel bottino di punti".



"Se consideriamo l'enorme densità di potenza della Formula 1, è necessario ottenere il meglio dalle persone e dal materiale in ogni weekend del GP. E noi non ci siamo riusciti. So che abbiamo tutte le basi in termini di infrastrutture e competenze per avere molto più successo. Il talento c'è. Dobbiamo solo riuscire a tradurre questo alto livello di talento in una macchina da corsa migliore".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas