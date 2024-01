Alpine de Pierre Gasly, Esteban Ocon: 7 de fevereiro

Agora está tudo a acontecer em rápida sucessão: depois de a Mercedes ter anunciado pela primeira vez a 15 de janeiro quando é que o carro de Lewis Hamilton e George Russell estaria em exibição (no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro), a Alpine seguiu o exemplo - o carro de corrida Alpine A524 conduzido por Pierre Gasly e Esteban Ocon será apresentado a 7 de fevereiro, e a empresa francesa tem muito para mostrar.

Porque a 7 de fevereiro, não só veremos o piloto de GP, mas também o carro de corridas de resistência, que será conduzido pelo alemão Mick Schumacher, entre outros, no chamado "Alpine Motorsports Season Launch".

A Alpine ficou aquém das expectativas na Taça dos Construtores de Fórmula 1 de 2023, terminando em sexto lugar, atrás da Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Em 2022, foram marcados 173 pontos (por Fernando Alonso e Esteban Ocon), em 2023 foram apenas 120 (por Ocon e Pierre Gasly).

Em 2023, o carro de corrida A523 foi um carro milagroso: às vezes incrivelmente rápido, às vezes inexplicavelmente pálido. Destaques: Terceiro lugar para Esteban Ocon no Mónaco e Pierre Gasly em Zandvoort.

Bruno Famin resumiu a situação no final do campeonato do mundo em Abu Dhabi: "É claro que não estamos onde gostaríamos de estar. Mas todas as mudanças a meio da época foram introduzidas para tirar mais partido das pessoas. As pessoas têm mais liberdade para fazer sugestões. Reconheci imediatamente uma atitude diferente dos profissionais na pista".



"Na primeira metade da época, não fomos suficientemente corajosos em muitos aspectos e isso tinha de mudar. E isso também se reflectiu nos pontos conquistados."



"Quando olhamos para a enorme densidade de potência na Fórmula 1, temos de tirar o melhor partido das pessoas e do material em cada fim de semana de GP. E nós não fizemos isso. Sei que temos todas as bases em termos de infra-estruturas e conhecimentos para sermos muito mais bem sucedidos. O talento está lá. Só temos de conseguir traduzir este elevado nível de talento num melhor carro de corrida."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





