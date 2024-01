Max Verstappen : Red Bull Racing RB20 le 15 février

On sait désormais quand on pourra voir la nouvelle voiture de Max Verstappen et Sergio Pérez : La voiture 2024 de type Red Bull Racing RB20 sera présentée le 15 février.

En ce 15 janvier, une annonce en chasse une autre : Après Mercedes (14 février) et Alpine (7 février), c'est au tour de Red Bull Racing d'annoncer quand la voiture de course 2024 sera visible - le 15 février.

RBR procédera selon une méthode éprouvée : Présentation tardive, roulage en Angleterre (habituellement à Silverstone), puis départ en avion-cargo en direction de Bahreïn, où les essais hivernaux débuteront le 21 février et ne dureront cette fois que trois jours.

Le timing de Red Bull Racing a ses raisons : Plus tard le génie du design Adrian Newey et ses collègues dévoilent les détails de la RB20, plus il est difficile pour la concurrence de comprendre ce que les sextuples vainqueurs de la Coupe des constructeurs recherchent avec certaines solutions. Et le temps est trop court pour copier une approche astucieuse pour les premières courses.



Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing



Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn



