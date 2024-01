Max Verstappen: Red Bull Racing RB20 il 15 febbraio

Un annuncio segue l'altro del 15 gennaio: Dopo Mercedes (14 febbraio) e Alpine (7 febbraio), la Red Bull Racing ha annunciato anche la data in cui sarà esposta la vettura da corsa 2024: il 15 febbraio.

La RBR procederà nel modo più che collaudato: Presentazione tardiva, roll-out in Inghilterra (di solito a Silverstone), quindi partenza in aereo cargo per il Bahrain, dove il 21 febbraio inizieranno i test invernali, che questa volta dureranno solo tre giorni.

I tempi della Red Bull Racing sono giustificati: Più tardi il genio della progettazione Adrian Newey e i suoi colleghi rivelano i dettagli della RB20, più è difficile per la concorrenza capire a cosa puntano i sei volte vincitori della Coppa Costruttori con determinate soluzioni. E il tempo è troppo poco per copiare un approccio intelligente per le prime gare.



Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

15 febbraio: Red Bull Racing



Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain



Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas