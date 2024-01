Max Verstappen: Red Bull Racing RB20 a 15 de fevereiro

Um anúncio segue-se a outro em 15 de janeiro: Depois da Mercedes (14 de fevereiro) e da Alpine (7 de fevereiro), a Red Bull Racing anunciou agora também a data em que o carro de corrida de 2024 estará em exposição - 15 de fevereiro.

A RBR irá proceder da forma já testada e comprovada: Apresentação tardia, apresentação em Inglaterra (habitualmente em Silverstone), depois é a vez do avião de carga para o Bahrain, onde os testes de inverno terão início a 21 de fevereiro, desta vez com apenas três dias.

Há razões para o timing da Red Bull Racing: Quanto mais tarde o génio do design Adrian Newey e os seus colegas revelarem os detalhes do RB20, mais difícil será para a concorrência compreender o que os seis vencedores da Taça dos Construtores pretendem com determinadas soluções. E o tempo é demasiado curto para copiar uma abordagem inteligente para as primeiras corridas.



Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

15 fevereiro: Red Bull Racing



Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein



Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas