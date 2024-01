Niki Lauda-Brabham: buena idea, acalorada discusión

Gordon Murray era hijo de un simple mecánico de Durban (Sudáfrica). Mientras estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Durban, ya jugueteaba con sus propios coches de carreras, con los que corría él mismo. Éxito: moderado. Este vástago de emigrantes escoceses veía su tierra natal como un callejón sin salida en lo que se refería a una carrera en el automovilismo, así que viajó a Gran Bretaña sin más dilación.

En realidad, Murray quería trabajar para Lotus, pero por casualidad conoció al entonces diseñador de Brabham, Ron Tauranac. Ambos congeniaron de inmediato y Murray empezó a trabajar en Brabham en lugar de en Lotus.

Cuando Bernie Ecclestone se hizo cargo de la escudería de Jack Brabham y Ron Tauranac, nombró a Murray mano derecha del entonces diseñador jefe Ralph Bellamy. Cuando Bellamy abandonó Brabham, Murray se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo director técnico. A la edad de 26 años, eso sí.

Los coches de Murray siempre fusionaban líneas maravillosas con ideas que realmente merecían el término innovación. Lo que no quiere decir que todo lo que se le ocurría a esta mente brillante funcionara.

El Brabham BT46 (la B correspondía al fundador de la empresa, Jack Brabham, y la T a su diseñador de toda la vida, Tauranac) iba a ser la respuesta al primer coche con alas de Lotus (Type 78).

Murray se enfrentó a varios problemas: Debido a la gran anchura del motor de doce cilindros de Alfa Romeo, los perfiles de ala invertida no podían alojarse en los montantes laterales como había hecho Colin Chapman en el Lotus.



Murray también sabía que el creador de tendencias Chapman perfeccionaría el concepto para el nuevo modelo 79. Se demostró que tenía razón: Mario Andretti se proclamó campeón del mundo en 1978 con el impresionantemente bello Lotus 79, mientras que Ronnie Peterson terminó segundo en el campeonato del mundo.



El motor Alfa también consumía mucho combustible, lo que obligó a Murray a instalar un depósito de gasolina más grande que el de la competencia.



Murray contraatacó con dos ideas inusuales: Una era ingeniosa y fue prohibida tras la victoria de Niki Lauda en Suecia, el llamado hoover, pero eso ya es otra historia; la otra fue un fracaso y no necesitaba ser prohibida: la refrigeración superficial.



En la presentación del Brabham BT46, sorprendió ver el coche sin radiadores de agua convencionales, montados normalmente en el morro o en un lateral del vehículo: el flujo de aire pasa a través de estos elementos verticales u horizontales, el agua que contienen se enfría y se canaliza de vuelta al motor o a la caja de cambios. Tal como se sigue haciendo hoy en principio.



No, en cambio, para asombro de aficionados y expertos, el Brabham disponía de placas de intercambio térmico, un concepto procedente de la aviación (hidroaviones de los años 20), retomado por el piloto récord del mundo Sir Malcolm Campbell para su legendario "Bluebird" en 1928. Sin embargo, había una razón por la que el caballo de batalla del siguiente récord mundial de Campbell en 1929 volvía a tener radiadores normales...



La refrigeración superficial permitió a Murray poner sobre sus ruedas un coche aerodinámicamente extremadamente eficiente. Por desgracia, las primeras pruebas de conducción en la invernal Inglaterra demostraron que el coche se sobrecalentaba en exceso.



La genial idea provocó acaloradas discusiones: Si el coche se calienta demasiado en el gélido Reino Unido, ¿qué pasará en el calor de Sudáfrica, Argentina o Brasil?



Los cálculos lo demostraron: La superficie prevista sólo generaba el treinta por ciento de la superficie de refrigeración necesaria.



Hubo que construir a toda prisa un radiador convencional, que no sólo añadía peso al eje delantero, sino que además mermaba la eficacia aerodinámica. La ingeniosa idea de la refrigeración superficial sencillamente no funcionó en la Fórmula 1.



Esta solución nunca se utilizó en carrera, y en la primera carrera de la temporada en Buenos Aires, el coche salió a pista con un radiador delantero convencional.



El BT46 no era en absoluto un mal coche: Brabham terminó tercero en la Copa de Constructores por detrás de Lotus y Ferrari, y además de la carrera de Suecia, Niki Lauda también ganó el nefasto GP de Italia, la carrera en la que Ronnie Peterson sufrió fracturas en las piernas que más tarde le provocaron una embolia grasa mortal.



Lauda subió al podio siete veces en 16 carreras en 1978. Se retiró en nueve carreras. En otras palabras, siempre que el austriaco cruzaba la línea de meta, era una apuesta segura. El vienés terminó cuarto en el campeonato del mundo por detrás de Andretti, Peterson y Carlos Reutemann. El compañero de equipo de Lauda, John Watson, terminó sexto en el campeonato del mundo con tres podios.