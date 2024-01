Niki Lauda-Brabham : une idée cool, un débat houleux

Gordon Murray était le fils d'un simple mécanicien de Durban (Afrique du Sud). Dès ses études d'ingénierie mécanique à l'université technique de Durban, il a bricolé ses propres voitures de course, qu'il a utilisées lui-même. Succès mitigé. Le rejeton d'émigrés écossais a vu son pays d'origine comme une impasse en ce qui concerne une carrière dans le sport automobile, il s'est donc rendu sans hésiter en Grande-Bretagne.

En fait, Murray voulait travailler chez Lotus, mais il a rencontré par hasard Ron Tauranac, alors concepteur chez Brabham. Les deux hommes ont immédiatement trouvé un terrain d'entente et c'est ainsi que Murray a commencé à travailler chez Brabham plutôt que chez Lotus.

Lorsque Bernie Ecclestone a repris l'écurie de Jack Brabham et Ron Tauranac, il a nommé Murray bras droit du designer en chef de l'époque, Ralph Bellamy. Lorsque ce dernier a quitté Brabham, Murray est devenu du jour au lendemain le nouveau directeur technique. À 26 ans, il faut le souligner.

Les voitures de Murray ont toujours allié une ligne magnifique à des idées qui méritent vraiment le terme d'innovation. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que cet esprit brillant a imaginé a fonctionné.

La Brabham BT46 (B pour le fondateur de l'entreprise Jack Brabham, T pour son designer de longue date Tauranac) devait être la réponse à la première voiture à ailes de Lotus (Type 78).

Murray était confronté à plusieurs problèmes : En raison du moteur douze cylindres très large d'Alfa Romeo, il n'était pas possible de loger des profilés d'aile inversés dans les caissons latéraux, comme Colin Chapman l'avait fait pour la Lotus.



Murray savait aussi que Chapman, le créateur de tendances, affinerait le concept pour le nouveau modèle 79. Il devait avoir raison : Mario Andretti devint champion du monde en 1978 avec la Lotus 79, d'une beauté à couper le souffle, Ronnie Peterson termina deuxième du championnat.



De plus, le moteur Alfa consommait beaucoup d'essence, ce qui obligea Murray à installer un réservoir plus grand que celui de la concurrence.



Murray a riposté avec deux idées inhabituelles : L'une était géniale et a été interdite après la victoire de Niki Lauda en Suède, le soi-disant aspirateur, mais c'est encore une autre histoire ; l'autre était un échec et n'a pas dû être interdite - le refroidissement de surface.



Lors de la présentation de la Brabham BT46, la voiture a étonné par son absence de radiateurs à eau conventionnels, habituellement placés dans le nez ou sur le flanc de la voiture : le vent de la route passe à travers ces éléments placés debout ou couchés, l'eau qu'ils contiennent est refroidie et renvoyée vers le moteur ou la boîte de vitesses. C'est encore le principe de base aujourd'hui.



Non, à la grande surprise des fans et des spécialistes, la Brabham présentait plutôt des plaques d'échange thermique - un concept issu de l'aviation (hydravions des années 1920), repris par le pilote détenteur du record du monde Sir Malcolm Campbell pour son légendaire "Bluebird" en 1928. Il y avait cependant des raisons pour lesquelles le prochain recordman du monde de Campbell en 1929 présentait à nouveau des radiateurs normaux ...



Le refroidissement de surface permettait à Murray de mettre sur les roues une voiture extrêmement efficace sur le plan aérodynamique. Malheureusement, les premiers essais en Angleterre en hiver ont montré que la voiture surchauffait énormément.



Cette idée géniale a suscité des discussions animées : Si la voiture a déjà trop chaud dans le froid glacial de la Grande-Bretagne, que se passe-t-il dans la chaleur de l'Afrique du Sud, de l'Argentine ou du Brésil ?



Les calculs ont montré que oui : La surface prévue ne produisait que 30 % de la surface de refroidissement nécessaire.



Il a fallu construire à la hâte un radiateur traditionnel, qui non seulement ajoutait du poids à l'essieu avant, mais réduisait également l'efficacité aérodynamique. L'idée en soi intelligente du refroidissement par la surface ne fonctionnait tout simplement pas en Formule 1.



Cette solution n'a jamais été utilisée en course, dès la première manche du championnat du monde de la saison à Buenos Aires, la voiture est entrée en piste avec un radiateur avant conventionnel.



La BT46 était loin d'être une mauvaise voiture : Brabham a terminé troisième de la coupe des constructeurs derrière Lotus et Ferrari, outre la course en Suède, Niki Lauda a également remporté le malheureux GP d'Italie, la course au cours de laquelle Ronnie Peterson s'est fracturé la jambe, ce qui a entraîné par la suite une embolie graisseuse mortelle.



En 1978, Lauda est tout de même monté sept fois sur le podium en 16 courses. Il a abandonné dans neuf courses. En d'autres termes, chaque fois que l'Autrichien franchissait la ligne d'arrivée, il était une valeur sûre. Le Viennois a terminé quatrième du championnat du monde derrière Andretti, Peterson et Carlos Reutemann. Le compagnon d'écurie de Lauda, John Watson, a terminé sixième du championnat du monde avec trois podiums.