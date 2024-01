Niki Lauda-Brabham: idea forte, discussione accesa

Gordon Murray era figlio di un semplice meccanico di Durban (Sudafrica). Mentre studiava ingegneria meccanica all'Università Tecnica di Durban, già armeggiava con le sue auto da corsa, con le quali gareggiava personalmente. Successo: moderato. Il figlio di emigranti scozzesi vedeva la sua patria come un vicolo cieco per quanto riguardava la carriera nelle corse automobilistiche, così si recò in Gran Bretagna senza ulteriori indugi.

Murray voleva lavorare per la Lotus, ma per caso incontrò l'allora progettista della Brabham Ron Tauranac. I due entrarono subito in sintonia e Murray iniziò a lavorare alla Brabham invece che alla Lotus.

Quando Bernie Ecclestone rilevò la squadra corse da Jack Brabham e Ron Tauranac, nominò Murray come braccio destro dell'allora capo progettista Ralph Bellamy. Quando Bellamy lasciò Brabham, Murray divenne da un giorno all'altro il nuovo direttore tecnico. All'età di 26 anni.

Le auto di Murray fondevano sempre linee meravigliose con idee che meritavano davvero il termine innovazione. Il che non significa che tutto ciò che questa mente brillante proponeva funzionasse.

La Brabham BT46 (la B stava per il fondatore dell'azienda Jack Brabham, la T per il suo progettista di lunga data Tauranac) doveva essere la risposta alla prima wing car della Lotus (Type 78).

Murray dovette affrontare diversi problemi: A causa del motore a dodici cilindri molto largo dell'Alfa Romeo, i profili alari rovesciati non potevano essere alloggiati nei longheroni come aveva fatto Colin Chapman sulla Lotus.



Murray sapeva inoltre che il trendsetter Chapman avrebbe perfezionato il concetto per il nuovo modello 79. E si dimostrò che aveva ragione: Mario Andretti divenne campione del mondo nel 1978 con una Lotus 79 dalla bellezza mozzafiato, mentre Ronnie Peterson arrivò secondo nel campionato mondiale.



Il motore Alfa consumava anche molto carburante, costringendo Murray a installare un serbatoio più grande rispetto alla concorrenza.



Murray rispose con due idee insolite: Una era ingegnosa e fu vietata dopo la vittoria di Niki Lauda in Svezia, il cosiddetto hoover, ma questa è un'altra storia; l'altra fu un fallimento e non aveva bisogno di essere vietata: il raffreddamento superficiale.



Alla presentazione della Brabham BT46, stupì la vettura priva dei tradizionali radiatori dell'acqua, solitamente montati nel muso o sulla fiancata del veicolo: il flusso d'aria passa attraverso questi elementi verticali o orizzontali, l'acqua in essi contenuta viene raffreddata e convogliata nuovamente verso il motore o il cambio. Proprio come si fa ancora oggi, in linea di principio.



Invece, tra lo stupore degli appassionati e degli esperti, la Brabham era dotata di piastre di scambio termico, un concetto proveniente dall'aviazione (gli idrovolanti degli anni Venti) e ripreso dal pilota da record mondiale Sir Malcolm Campbell per il suo leggendario "Bluebird" nel 1928. Tuttavia, c'era un motivo per cui il cavallo di battaglia di Campbell, il successivo detentore del record mondiale nel 1929, aveva di nuovo radiatori normali...



Il raffreddamento superficiale permise a Murray di mettere alle ruote un'auto estremamente efficiente dal punto di vista aerodinamico. Purtroppo, i primi test drive nell'Inghilterra invernale dimostrarono che l'auto si surriscaldava eccessivamente.



L'idea fredda provocò accese discussioni: Se l'auto si riscalda troppo nel freddo pungente del Regno Unito, cosa succederà nel caldo del Sudafrica, dell'Argentina o del Brasile?



I calcoli lo dimostrarono: L'area prevista generava solo il trenta per cento della superficie di raffreddamento necessaria.



È stato necessario costruire in fretta e furia un radiatore convenzionale, che non solo ha aggiunto peso all'assale anteriore, ma ha anche compromesso l'efficienza aerodinamica. L'idea intelligente del raffreddamento superficiale semplicemente non funzionava in Formula 1. Questa soluzione non è mai stata utilizzata in gara.



Questa soluzione non fu mai utilizzata in gara e alla prima gara della stagione, a Buenos Aires, la vettura scese in pista con un radiatore anteriore convenzionale.



La BT46 non era affatto una cattiva macchina: Brabham arrivò terza nella Coppa Costruttori dietro a Lotus e Ferrari, e oltre alla gara in Svezia, Niki Lauda vinse anche lo sfortunato GP d'Italia, la gara in cui Ronnie Peterson riportò fratture alle gambe che in seguito portarono a una fatale embolia grassa.



Nel 1978 Lauda è salito sul podio sette volte in 16 gare. Si ritirò da nove gare. In altre parole, ogni volta che l'austriaco tagliava il traguardo, era una scommessa sicura. Il viennese si classificò quarto nel campionato del mondo dietro Andretti, Peterson e Carlos Reutemann. Il compagno di squadra di Lauda, John Watson, si classificò sesto nel campionato mondiale con tre podi.