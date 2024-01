Niki Lauda-Brabham: ideia fixe, discussão acesa

Gordon Murray era filho de um simples mecânico de Durban (África do Sul). Enquanto estudava engenharia mecânica na Universidade Técnica de Durban, já estava a trabalhar nos seus próprios carros de corrida, com os quais ele próprio corria. Sucesso: moderado. O filho de emigrantes escoceses via a sua terra natal como um beco sem saída para uma carreira no automobilismo, pelo que viajou para a Grã-Bretanha sem mais demoras.

Na verdade, Murray queria trabalhar para a Lotus, mas por acaso conheceu o então projetista da Brabham, Ron Tauranac. Os dois entenderam-se imediatamente e Murray começou a trabalhar na Brabham em vez de na Lotus.

Quando Bernie Ecclestone assumiu o controlo da equipa de corridas de Jack Brabham e Ron Tauranac, nomeou Murray como braço direito do então chefe de design Ralph Bellamy. Quando Bellamy deixou a Brabham, Murray tornou-se o novo diretor técnico de um dia para o outro. Com 26 anos de idade.

Os carros de Murray sempre combinaram linhas maravilhosas com ideias que realmente mereciam o termo inovação. O que não quer dizer que tudo o que esta mente brilhante inventava funcionava.

O Brabham BT46 (o B significava o fundador da empresa, Jack Brabham, e o T o seu projetista de longa data, Tauranac) era para ser a resposta ao primeiro carro de asas da Lotus (Type 78).

Murray viu-se confrontado com vários problemas: Devido ao motor de doze cilindros muito largo da Alfa Romeo, os perfis de asa invertidos não podiam ser acomodados nos sidepods da mesma forma que Colin Chapman tinha feito no Lotus.



Murray também sabia que Chapman, criador de tendências, iria aperfeiçoar o conceito para o novo modelo 79. Ele provou que estava certo: Mario Andretti tornou-se campeão do mundo em 1978 com o Lotus 79 de uma beleza de cortar a respiração, enquanto Ronnie Peterson terminou em segundo lugar no campeonato do mundo.



O motor Alfa também consumia muito combustível, obrigando Murray a instalar um depósito de gasolina maior do que o da concorrência.



Murray contra-atacou com duas ideias invulgares: Uma era engenhosa e foi proibida após a vitória de Niki Lauda na Suécia, o chamado hoover, mas isso é outra história; a outra foi um fracasso e não precisava de ser proibida - o arrefecimento da superfície.



Na apresentação do Brabham BT46, o carro sem os refrigeradores de água convencionais, normalmente montados no nariz ou na parte lateral do veículo, foi surpreendente: o fluxo de ar passa através destes elementos verticais ou horizontais, a água neles contida é arrefecida e canalizada de volta para o motor ou para a caixa de velocidades. Tal como, em princípio, ainda hoje se faz.



Não, em vez disso, para espanto dos fãs e especialistas, o Brabham tinha placas de permuta de calor - um conceito da aviação (hidroaviões da década de 1920), adotado pelo piloto recordista mundial Sir Malcolm Campbell para o seu lendário "Bluebird" em 1928. No entanto, havia uma razão para que o próximo recordista mundial de Campbell, em 1929, voltasse a ter radiadores normais ...



O arrefecimento de superfície permitiu a Murray colocar um carro aerodinamicamente extremamente eficiente nas suas rodas. Infelizmente, os primeiros testes de condução no inverno de Inglaterra mostraram que o carro sobreaquecia excessivamente.



A ideia fixe provocou discussões acaloradas: Se o carro aquece demasiado no frio intenso do Reino Unido, o que acontecerá no calor da África do Sul, da Argentina ou do Brasil?



Os cálculos revelaram-no: A área planeada gerava apenas trinta por cento da superfície de arrefecimento necessária.



Um radiador convencional teve de ser construído à pressa, o que não só aumentou o peso do eixo dianteiro, como também prejudicou a eficiência aerodinâmica. A ideia inteligente de arrefecimento de superfície simplesmente não funcionou na Fórmula 1.



Esta solução nunca foi utilizada numa corrida e, na primeira corrida da época em Buenos Aires, o carro entrou em pista com um radiador dianteiro convencional.



O BT46 não era de forma alguma um mau carro: a Brabham terminou em terceiro lugar na Taça dos Construtores, atrás da Lotus e da Ferrari, e para além da corrida na Suécia, Niki Lauda também venceu o malfadado GP de Itália, a corrida em que Ronnie Peterson sofreu fracturas nas pernas que mais tarde levaram a uma embolia gorda fatal.



Lauda terminou no pódio sete vezes em 16 corridas em 1978. Ele se aposentou em nove corridas. Por outras palavras, sempre que o austríaco cruzava a linha de chegada, era uma aposta segura. O vienense terminou em quarto lugar no campeonato mundial, atrás de Andretti, Peterson e Carlos Reutemann. O companheiro de equipa de Lauda, John Watson, terminou em sexto lugar no campeonato do mundo, com três subidas ao pódio.