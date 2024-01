Toto Wolff à propos de Lewis Hamilton : "L'âge n'a pas d'importance".

Lewis Hamilton peut-il devenir champion du monde de Formule 1 pour la huitième fois ? Le vainqueur de GP et ex-star de Ferrari Eddie Irvine n'y croit pas. Le Nord-Irlandais a déclaré : "L'ère Hamilton est terminée".

Il est clair que le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, voit les choses différemment. L'Autrichien de 51 ans répond dans le Telegraph britannique à la question de savoir si Hamilton pourrait remporter un huitième titre : "La réponse est oui et avec une majuscule".

"Après tout, il y a de bonnes raisons pour lesquelles Lewis a été champion du monde à sept reprises. Il a battu presque tous les records à cette occasion, et il évolue à un tout autre niveau que les autres pilotes".



"C'est à nous de lui fournir une voiture qu'il peut ressentir à fond et dans laquelle il a donc entièrement confiance. Si cela se produit, il sera à nouveau en mesure de gagner un championnat du monde".



Fernando Alonso, à 42 ans, l'a montré : L'âge ne doit pas être un obstacle pour tenir tête à la concurrence. Toto Wolff poursuit : "39 ans comme Lewis, ce n'est pas encore un âge. Ce qui fait la différence, c'est l'attitude. Un pilote doit pouvoir croire que presque tout est possible".



Lewis Hamilton et George Russell, 25 ans, sont sous contrat avec Mercedes jusqu'à fin 2025.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island