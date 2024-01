Toto Wolff su Lewis Hamilton: "L'età non conta".

Lewis Hamilton può diventare campione del mondo di Formula 1 per l'ottava volta? Il vincitore di un GP ed ex stella della Ferrari Eddie Irvine non la pensa così. Il nordirlandese ha dichiarato: "L'era Hamilton è finita".

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, la pensa chiaramente in modo diverso. Alla domanda del British Telegraph se Hamilton potrebbe vincere un ottavo titolo, il 51enne austriaco ha risposto: "La risposta è sì, e a lettere maiuscole".

"Dopo tutto, ci sono buone ragioni per cui Lewis è diventato campione del mondo sette volte. Ha battuto quasi tutti i record ed è a un livello completamente diverso dagli altri piloti".



"Sta a noi dargli una macchina che possa sentire in tutto e per tutto e di cui quindi si fidi completamente. Se questo accadrà, sarà in grado di vincere di nuovo un campionato del mondo".



Fernando Alonso ha dimostrato, all'età di 42 anni, che l'età non deve essere un ostacolo: L'età non deve essere un ostacolo per affrontare la concorrenza. Toto Wolff continua: "39 anni, come Lewis, non sono un'età. È l'atteggiamento che conta. Un pilota deve essere in grado di credere che quasi tutto sia possibile".



Lewis Hamilton e il 25enne George Russell sono sotto contratto con la Mercedes fino alla fine del 2025.





