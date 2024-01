Toto Wolff sobre Lewis Hamilton: "A idade não importa"

Poderá Lewis Hamilton tornar-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela oitava vez? O vencedor de um GP e ex-estrela da Ferrari, Eddie Irvine, acha que não. O irlandês do norte declarou: "A era Hamilton acabou".

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, vê as coisas de forma diferente. Quando perguntado no British Telegraph se Hamilton poderia ganhar um oitavo título, o austríaco de 51 anos disse: "A resposta é sim, e em letras maiúsculas".

"Afinal de contas, há boas razões para Lewis ter sido campeão mundial sete vezes. Bateu quase todos os recordes e está a um nível completamente diferente dos outros pilotos.



"Cabe-nos a nós dar-lhe um carro que ele possa sentir completamente e em que ele confie completamente. Se isso acontecer, então ele será capaz de ganhar um campeonato mundial novamente."



Fernando Alonso demonstrou aos 42 anos de idade: A idade não tem de ser uma barreira para enfrentar a concorrência. Toto Wolff continua: "39 anos, como Lewis, não é uma idade. O que conta é a atitude. Um piloto deve ser capaz de acreditar que quase tudo é possível."



Lewis Hamilton e George Russell, de 25 anos, têm contrato com a Mercedes até ao final de 2025.





