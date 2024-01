GP temporada 2024: ¿Es ésta la combinación adecuada?

El antiguo director de automovilismo de BMW, el Dr. Mario Theissen, habló una vez desde el corazón de muchos aficionados a los GP: "La Fórmula 1 debe seguir siendo una mezcla de circuitos de carreras tradicionales y nuevos circuitos emocionantes en mercados en crecimiento."

Cuando la era de Bernie Ecclestone llegó a su fin en 2017, sus sucesores como CEO de la Fórmula 1, Chase Carey y Stefano Domenicali, pusieron sus miras en otros objetivos, incluida la expansión del programa del Campeonato del Mundo en Asia, Norteamérica y Oriente Medio.

La próxima temporada de GP es más extensa que nunca: ¡hay previstas 24 carreras! Y se reparten de la siguiente manera: Nueve en Europa, seis en Asia/Oceanía, cuatro en Norteamérica y Oriente Medio y una carrera en Sudamérica.

2015: ¿La combinación perfecta?

Un vistazo al programa del Campeonato del Mundo de 2015 muestra lo que ha cambiado en los últimos nueve años: De las 20 carreras de entonces, ocho se celebraron en Europa, seis en Asia/Oceanía, tres en Norteamérica, una en Sudamérica y dos en Oriente Medio. Pero, ¿cómo eran las cosas diez años antes?

2005: Algunos niños problemáticos

El Campeonato del Mundo constaba de 19 pruebas. En aquella época, sin embargo, había diez en Europa, cinco en Asia/Oceanía, dos en Norteamérica, una en Sudamérica y una en Oriente Medio. Todavía en el programa del Campeonato del Mundo de entonces, ahora desaparecido: los Grandes Premios de Alemania y Francia.



1995: Un panorama completamente diferente

17 carreras, repartidas de la siguiente manera: Hasta once carreras en Europa (es decir, el 64% del Campeonato del Mundo, ¡participación que en 2024 seguirá siendo del 37,5%!), tres en Asia y Oceanía, sólo una en Norteamérica, dos en Sudamérica y basta. En Oriente Medio sólo se soñaba entonces con un Gran Premio, la gira sudamericana consistió en Brasil y Argentina, hubo dos Grandes Premios en Japón (además del fabuloso Suzuka, el más bien bochornoso TI Circuit de Aida), y en Australia, la carrera se celebró entonces en Adelaida, no en Melbourne. Los europeos estaban contentos con una prueba del WRC en Portugal, además de las ya mencionadas carreras en suelo europeo o las pruebas del WRC que también se incluyen en el programa actual.



1985: Ni siquiera entonces hubo GP de Nueva York

Hace treinta años, había dieciséis pruebas del Campeonato del Mundo. Con once de las dieciséis carreras, la cuota de Europa era de un impresionante 68,75%, complementada por una carrera en Brasil (entonces en Río), una en Australia (¡el primer Gran Premio del país como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1!), dos en Norteamérica (GPs urbanos en Detroit y Montreal) y una en Sudáfrica. En comparación con 2015, la proporción de carreras en Norteamérica se ha mantenido, ¡pero Asia/Oceanía se ha disparado del 6,25% de carreras a 30! En 1985, todavía había un GP de Holanda, el circuito de Estiria aún se llamaba Österreichring y el GP de Europa se celebraba en Brands Hatch, porque se habían cancelado los planes de los GP de Roma y Nueva York.



1975: Asia, ¿dónde estás?

14 carreras en el Campeonato del Mundo, diez de ellas en Europa (= 71,43% de cuota). Más dos carreras en Sudamérica, una en Sudáfrica y otra en Estados Unidos. Todavía no hay ni rastro de una carrera en Asia: El primer GP de Japón no llegó hasta un año después (con la dramática final de Fuji entre Niki Lauda y James Hunt).



1965: Sólo diez carreras

Hace cincuenta años, los aficionados disfrutaron de la mitad de carreras que en 2015, es decir, diez Grandes Premios. Europa dominaba con el 70%, además de una carrera en Sudáfrica, Estados Unidos y México.



1955: La broma del Indy GP

La Indy 500 formaba parte del programa del Campeonato del Mundo de la época, pero casi ningún equipo europeo viajó a América. La carrera tampoco se llamaba GP de Estados Unidos. Básicamente, podíamos ignorar el evento desde la perspectiva de la Fórmula 1. Aparte del GP de Argentina, los cinco Grandes Premios restantes se celebraron todos en Europa. Así es: una temporada, sólo siete carreras (si no contamos Indy, sólo seis). Aún más alocado: Aunque el Campeonato del Mundo comenzó el 16 de enero en Buenos Aires, los aficionados tuvieron que esperar hasta el 22 de mayo para vivir otra prueba en Mónaco. La gloria ya había terminado con el GP de Monza, el 11 de septiembre.



En 2024, la temporada durará más de nueve meses, desde Bahréin (2 de marzo) hasta Abu Dhabi (8 de diciembre).





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island