Saison des GP 2024 : est-ce que cela doit être le bon mélange ?

L'ancien directeur de BMW Motorsport, le Dr Mario Theissen, a jadis parlé au cœur de nombreux fans de GP : "La Formule 1 doit rester un mélange de circuits traditionnels et de nouveaux parcours passionnants sur des marchés en croissance".

Lorsque l'ère de Bernie Ecclestone s'est terminée en 2017, ses successeurs au poste de CEO de la Formule 1, Chase Carey et Stefano Domenicali, ont visé d'autres objectifs, notamment l'extension du programme du championnat du monde en Asie, en Amérique du Nord ainsi qu'au Moyen-Orient.

La prochaine saison de GP n'a jamais été aussi vaste - 24 courses de championnat du monde sont prévues ! Et elles se répartissent ainsi : Neuf en Europe, six en Asie/Océanie, quatre en Amérique du Nord, quatre au Moyen-Orient et une en Amérique du Sud.

2015 : le bon mélange ?

Un coup d'œil au programme du championnat du monde 2015 montre ce qui a changé au cours des neuf dernières années : Sur 20 courses, huit GP avaient alors lieu en Europe, six en Asie/Océanie, trois en Amérique du Nord, un en Amérique du Sud ainsi que deux au Moyen-Orient. Mais qu'en était-il dix ans auparavant ?

2005 : quelques soucis

Le championnat du monde comportait 19 manches. Mais à l'époque, il y en avait dix en Europe, cinq en Asie/Océanie, deux en Amérique du Nord, une en Amérique du Sud et une au Moyen-Orient. Encore au programme du championnat du monde à l'époque, aujourd'hui disparus : les Grands Prix d'Allemagne et de France.



1995 : un tout autre tableau

Dix-sept courses, réparties comme suit : Pas moins de onze courses en Europe (soit 64 pour cent du championnat du monde, part encore de 37,5 pour cent en 2024 !), trois en Asie et en Océanie, une seule en Amérique du Nord, deux en Amérique du Sud et basta. Au Moyen-Orient, on ne faisait alors que rêver d'un Grand Prix, la tournée sud-américaine se composait du Brésil et de l'Argentine, au Japon, il y avait deux Grands Prix (à côté du fabuleux Suzuka, le circuit TI plutôt embarrassant d'Aida), et en Australie, on courait alors à Adélaïde, pas à Melbourne. Les Européens se réjouissaient d'une course de championnat du monde au Portugal, en plus des courses mentionnées sur le sol européen ou de ces courses de championnat du monde qui figurent également au programme actuel.



1985 : déjà pas de GP de New York à l'époque

Il y a trente ans, il y avait 16 courses de championnat du monde. Avec onze courses sur seize, la part de l'Europe était de 68,75 pour cent, complétée par une course au Brésil (à l'époque à Rio), une en Australie (premier Grand Prix du pays dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 !), deux en Amérique du Nord (GP sur route à Détroit et Montréal) et une en Afrique du Sud. Par rapport à 2015, la part des courses en Amérique du Nord s'est maintenue, mais l'Asie/Océanie est passée de 6,25% des courses à 30 ! En 1985, il y avait encore un GP en Hollande, le circuit en Styrie s'appelait encore Österreichring et le GP d'Europe avait lieu à Brands Hatch - parce que les projets de GP sur route à Rome et New York ( !) étaient tombés à l'eau.



1975 : Asie, où es-tu ?

14 courses du championnat du monde, dont dix en Europe (= 71,43 pour cent de part). Plus deux courses en Amérique du Sud, une en Afrique du Sud et une aux Etats-Unis. On ne voit pas encore de course en Asie : Le premier GP du Japon n'est arrivé qu'un an plus tard (avec la finale dramatique de Fuji entre Niki Lauda et James Hunt).



1965 : seulement dix courses

Il y a 50 ans, les fans ont eu droit à la moitié des courses de 2015, soit dix Grands Prix. L'Europe dominait avec 70 pour cent, et il y avait une course en Afrique du Sud, une aux Etats-Unis et une au Mexique.



1955 : la blague Indy-GP

L'Indy 500 faisait alors partie du programme du championnat du monde, mais pratiquement aucune équipe européenne ne se rendait en Amérique. La course ne s'appelait pas non plus USA-GP. En fait, nous pourrions tout à fait ignorer l'événement du point de vue de la Formule 1. Mis à part le GP d'Argentine, les cinq autres Grands Prix ont tous eu lieu en Europe. Exactement : une saison, sept courses seulement (si nous ne comptons pas Indy, même six). Encore plus sauvage : Le championnat du monde a certes commencé le 16 janvier à Buenos Aires, mais les fans ont ensuite dû patienter jusqu'au 22 mai pour assister à une nouvelle manche à Monaco. Avec le GP de Monza le 11 septembre, la gloire était déjà terminée.



En 2024, la saison durera plus de neuf mois, de Bahreïn (2 mars) à Abu Dhabi (8 décembre).





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island