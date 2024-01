Stagione GP 2024: è il mix giusto?

L'ex responsabile BMW per il Motorsport, il dottor Mario Theissen, una volta ha parlato con il cuore di molti appassionati di GP: "La Formula 1 deve rimanere un mix di piste tradizionali e nuovi circuiti emozionanti nei mercati in crescita".

Quando l'era di Bernie Ecclestone si è conclusa nel 2017, i suoi successori come CEO della Formula 1, Chase Carey e Stefano Domenicali, hanno puntato su altri obiettivi, tra cui l'espansione del programma del Campionato del Mondo in Asia, Nord America e Medio Oriente.

La prossima stagione di GP è più ampia che mai: sono previste 24 gare! E sono così suddivise: Nove in Europa, sei in Asia/Oceania, quattro in Nord America e Medio Oriente e una gara in Sud America.

2015: il giusto mix?

Uno sguardo al programma del Campionato del Mondo 2015 mostra cosa è cambiato negli ultimi nove anni: Su 20 gare, otto GP si sono svolti in Europa, sei in Asia/Oceania, tre in Nord America, uno in Sud America e due in Medio Oriente. Ma com'era la situazione dieci anni prima?

2005: alcuni bambini problematici

Il Campionato del Mondo era composto da 19 gare. All'epoca, però, erano dieci in Europa, cinque in Asia/Oceania, due in Nord America, una in Sud America e una in Medio Oriente. Nel programma del Campionato del Mondo di allora, ora scomparsi: il Gran Premio di Germania e quello di Francia.



1995: un quadro completamente diverso

17 gare, così suddivise: Ben undici gare in Europa (cioè il 64% del Campionato del Mondo, quota che nel 2024 sarà ancora del 37,5%!), tre in Asia e Oceania, solo una in Nord America, due in Sud America e basta. In Medio Oriente, all'epoca si sognava solo un Gran Premio, il tour sudamericano consisteva in Brasile e Argentina, c'erano due Gran Premi in Giappone (oltre al favoloso Suzuka, il piuttosto imbarazzante Circuito TI di Aida) e in Australia, all'epoca la gara si svolgeva ad Adelaide, non a Melbourne. Gli europei erano contenti di una gara del WRC in Portogallo, oltre alle già citate gare sul suolo europeo o alle gare del WRC incluse nel programma attuale.



1985: Anche allora niente GP di New York

Trent'anni fa, le gare del Campionato del Mondo erano sedici. Con undici gare su sedici, l'Europa deteneva una quota impressionante del 68,75%, a cui si aggiungevano una gara in Brasile (allora a Rio), una in Australia (il primo Gran Premio del Paese nell'ambito del Campionato del Mondo di Formula 1!), due in Nord America (GP su strada a Detroit e Montreal) e una in Sudafrica. Rispetto al 2015, la percentuale di gare in Nord America è rimasta invariata, ma l'Asia/Oceania è passata dal 6,25% delle gare a 30! Nel 1985 c'era ancora un GP d'Olanda, il circuito della Stiria si chiamava ancora Österreichring e il GP d'Europa si svolgeva a Brands Hatch - perché i piani per i GP su strada a Roma e New York (!) erano stati cancellati.



1975: Asia, dove sei?

14 gare nel Campionato del Mondo, di cui dieci in Europa (= 71,43% di quota). Più due gare in Sud America, una in Sudafrica e una negli Stati Uniti. Non c'è ancora traccia di una gara in Asia: Il primo GP del Giappone arriva solo un anno dopo (con il drammatico finale del Fuji tra Niki Lauda e James Hunt).



1965: solo dieci gare

Cinquant'anni fa, gli appassionati potevano assistere alla metà delle gare del 2015, cioè a dieci Gran Premi. L'Europa dominava con il 70%, oltre a una gara ciascuno in Sudafrica, Stati Uniti e Messico.



1955: Lo scherzo del GP di Indy

La Indy 500 faceva parte del programma del Campionato del Mondo dell'epoca, ma quasi nessuna squadra europea si recò in America. Inoltre, la gara non si chiamava GP degli USA. In sostanza, si poteva ignorare l'evento dal punto di vista della Formula 1. A parte il GP d'Argentina, i restanti cinque Gran Premi si svolsero tutti in Europa. Proprio così: una stagione, solo sette gare (se non contiamo Indy, solo sei). Ancora più strano: Sebbene il Campionato del Mondo sia iniziato il 16 gennaio a Buenos Aires, gli appassionati hanno dovuto aspettare fino al 22 maggio per assistere a un'altra prova a Monaco. La gloria era già finita con il GP di Monza dell'11 settembre.



Nel 2024, la stagione durerà più di nove mesi, dal Bahrain (2 marzo) ad Abu Dhabi (8 dicembre).





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas