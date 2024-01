GP temporada 2024: Será esta a combinação certa?

O antigo Diretor de Automobilismo da BMW, Dr. Mario Theissen, falou uma vez do coração de muitos fãs de GP: "A Fórmula 1 deve continuar a ser uma mistura de pistas de corrida tradicionais e novos circuitos excitantes em mercados em crescimento."

Quando a era de Bernie Ecclestone chegou ao fim em 2017, os seus sucessores como CEO da Fórmula 1, Chase Carey e Stefano Domenicali, fixaram-se noutros objectivos, incluindo a expansão do programa do Campeonato do Mundo na Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

A próxima época de GP é mais extensa do que nunca - estão planeadas 24 corridas! E estão divididas da seguinte forma: Nove na Europa, seis na Ásia/Oceânia, quatro na América do Norte e no Médio Oriente e uma corrida na América do Sul.

2015: A combinação certa?

Um olhar sobre o programa do Campeonato do Mundo de 2015 mostra o que mudou nos últimos nove anos: Das 20 corridas realizadas nessa altura, oito GP tiveram lugar na Europa, seis na Ásia/Oceânia, três na América do Norte, uma na América do Sul e duas no Médio Oriente. Mas como é que era dez anos antes?

2005: Algumas crianças problemáticas

O Campeonato do Mundo era composto por 19 rondas. No entanto, nessa altura, havia dez na Europa, cinco na Ásia/Oceânia, duas na América do Norte, uma na América do Sul e uma no Médio Oriente. Ainda no programa do Campeonato do Mundo na altura, mas agora desaparecidos: os Grandes Prémios da Alemanha e de França.



1995: Um panorama completamente diferente

17 corridas, repartidas da seguinte forma: Onze corridas na Europa (ou seja, 64% do Campeonato do Mundo, quota que em 2024 continuará a ser de 37,5%!), três na Ásia e Oceânia, apenas uma na América do Norte, duas na América do Sul e basta. No Médio Oriente, na altura, apenas se sonhava com um Grande Prémio, a digressão sul-americana consistiu no Brasil e na Argentina, houve dois Grandes Prémios no Japão (para além do fabuloso Suzuka, o pouco embaraçoso TI Circuit em Aida) e, na Austrália, a corrida realizou-se em Adelaide e não em Melbourne. Os europeus ficaram satisfeitos com a realização de uma ronda do WRC em Portugal, para além das provas já mencionadas em solo europeu ou das rondas do WRC que também estão incluídas no programa atual.



1985: Já nessa altura não havia GP de Nova Iorque

Há trinta anos, havia 16 provas do Campeonato do Mundo. Com onze das dezasseis corridas, a Europa representava uns impressionantes 68,75%, complementada por uma corrida no Brasil (então no Rio), uma na Austrália (o primeiro Grande Prémio do país no Campeonato do Mundo de Fórmula 1!), duas na América do Norte (GPs de rua em Detroit e Montreal) e uma na África do Sul. Em relação a 2015, a proporção de corridas na América do Norte manteve-se igual, mas a Ásia/Oceânia passou de 6,25% das corridas para 30! Em 1985, ainda havia um GP da Holanda, o circuito da Estíria ainda se chamava Österreichring e o GP da Europa teve lugar em Brands Hatch - porque os planos para GPs de estrada em Roma e Nova Iorque (!) tinham sido cancelados.



1975: Ásia, onde estás?

14 corridas no Campeonato do Mundo, dez das quais na Europa (= 71,43% de quota). Mais duas corridas na América do Sul, uma na África do Sul e uma nos EUA. Ainda não há sinais de uma corrida na Ásia: O primeiro GP do Japão só aconteceu um ano mais tarde (com a dramática final de Fuji entre Niki Lauda e James Hunt).



1965: Apenas dez corridas

Há cinquenta anos, os adeptos foram brindados com metade das corridas de 2015, ou seja, dez Grandes Prémios. A Europa dominou com 70 por cento, para além de ter havido uma corrida na África do Sul, nos EUA e no México.



1955: A piada do GP da Indy

Na altura, a Indy 500 fazia parte do programa do Campeonato do Mundo, mas quase nenhuma equipa europeia se deslocou à América. A corrida também não se chamava GP dos EUA. Basicamente, podíamos ignorar o evento do ponto de vista da Fórmula 1. Com exceção do GP da Argentina, os restantes cinco Grandes Prémios tiveram lugar na Europa. É isso mesmo: uma temporada, apenas sete corridas (se não contarmos com a Indy, apenas seis). Ainda mais louco: Embora o Campeonato do Mundo tenha começado a 16 de janeiro em Buenos Aires, os adeptos tiveram de esperar até 22 de maio para assistir a outra ronda no Mónaco. A glória já tinha terminado com o GP de Monza, a 11 de setembro.



Em 2024, a época durará mais de nove meses, do Bahrein (2 de março) a Abu Dhabi (8 de dezembro).





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

15 fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas