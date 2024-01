F1 Academy : Mercedes recrute la Française Dorine Pin (20)

La sixième pilote pour la série de monoplaces "F1 Academy" 2024 est connue : Mercedes-Benz a intégré la Française Doriane Pin, 20 ans, dans son programme de relève. La Parisienne prendra le départ pour l'écurie Prema.

Avec l'ambitieuse Doriane Pin, c'est un autre talent passionnant qui rejoint le programme junior de la Mercedes-AMG F1 Team. Doriane s'est fait connaître ces dernières années comme l'une des pilotes les plus prometteuses et a impressionné par son ascension dans le domaine de l'endurance.

La Parisienne est membre du projet révolutionnaire Iron Dames, une plateforme pionnière pour la promotion et le soutien des femmes dans le sport automobile. Dans le cadre de ce programme, Doriane a pu démontrer son talent derrière le volant et voir sa carrière s'épanouir.

Doriane déclare : "Je suis très heureuse de faire partie du programme junior de la Mercedes-AMG F1 Team et de représenter l'équipe cette année avec Prema Racing dans la F1 Academy. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi et je suis fière d'entreprendre cette nouvelle étape au sein d'une équipe aussi prestigieuse et avec le projet Iron Dames".

"Passer à la Formule 1 a toujours été un objectif clair pour ma carrière, et être dans cet environnement est une excellente approche. Je travaille très dur pour atteindre le plus haut niveau dans ce sport et je suis impatient de participer à la première course de l'Academy".

Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes : "Doriane est un talent passionnant et nous sommes heureux de commencer notre participation à la F1 Academy avec elle comme pilote. Nous avons suivi de près son développement au cours des dernières années, elle nous a toujours impressionnés".



Après avoir remporté le championnat de France en 2019, Doriane a quitté le karting pour s'assurer le soutien des Iron Dames. En 2021, elle est montée cinq fois sur le podium de la Le Mans Cup, avant que l'adolescente de l'époque ne perce en 2022 et remporte le Ferrari Challenge Europe avec neuf victoires en 14 courses. De plus, elle s'est également imposée lors de la prestigieuse course des 24 heures de Spa et a remporté une victoire historique lors de la finale de la saison des European Le Mans Series dans la catégorie GTE-AM.



Ce succès l'a conduite à rejoindre le Championnat du monde d'endurance de la FIA lors de la saison 2023, où elle s'est engagée dans la catégorie LMP2 aux côtés de Mirko Bortolotti et de l'ancien pilote de F1 Daniil Kvyat. L'équipe est montée sur le podium en début de saison et Doriane est devenue la première femme à recevoir le très convoité prix "Revelation of the Year" (découverte de l'année). Elle a terminé l'année avec sa première expérience de la course en Formule 1, se classant deuxième au classement général et remportant une course du championnat de Formule 4 d'Asie du Sud-Est.



Dans le cadre de la finale de la saison de Formule 1 2022, les responsables de la Formule 1 ont annoncé la création de ce qu'ils appellent la "F1 Academy". Dans cette série, seules les femmes pilotes de course qui aspirent à une carrière professionnelle s'inscrivent. La série doit permettre de mieux cibler les femmes

d'encourager les talents de la course de manière plus ciblée en vue d'une promotion dans les formules 4, 3 et 2.



Pour 2024, il est prévu que chaque équipe de Formule 1 nomme une femme pour cette série. Les cinq autres femmes confirmées, en plus de Dorine Pin, sont : Tina Hausmann (Aston Martin), une Suissesse de 17 ans, Abbi Pulling (Alpine), une Britannique de 20 ans, Bianca Bustamante (Philippines), 18 ans, soutenue par McLaren, Lia Block (Williams), une Américaine de 17 ans, fille de la légende du rallye Ken Block, et Carrie Schreiner (25 ans) de Völklingen (Allemagne), soutenue par Sauber.

En 2024, le programme F1 Academy comprendra sept engagements dans le cadre des courses de Formule 1 - Arabie Saoudite, Miami, Espagne, Pays-Bas, Singapour, Qatar et Abu Dhabi.