F1 Academy: la Mercedes recluta la francese Dorine Pin (20)

È stato confermato il sesto pilota per la serie monoposto "F1 Academy" del 2024: Mercedes-Benz ha aggiunto la ventenne francese Doriane Pin al programma junior; la parigina gareggerà per la scuderia Prema.

Con l'emergente Doriane Pin, un altro entusiasmante talento si unisce al programma junior del Mercedes-AMG F1 Team. Doriane si è fatta conoscere negli ultimi anni come una delle più promettenti donne pilota e ha impressionato per la sua ascesa nelle gare di durata.

La parigina fa parte dell'innovativo progetto Iron Dames, una piattaforma pionieristica per promuovere e sostenere le donne nel motorsport. Nell'ambito di questo programma, Doriane ha potuto mettere in mostra il suo talento al volante e far fiorire la sua carriera.

Doriane ha dichiarato: "Sono entusiasta di far parte del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme e di rappresentare il team quest'anno con Prema Racing nella F1 Academy. Questo è l'inizio di un nuovo capitolo per me e sono orgogliosa di fare questo passo successivo con un team così prestigioso e con il progetto Iron Dames."

"Passare alle corse di formula è sempre stato un obiettivo chiaro per la mia carriera e trovarmi in questo ambiente è un ottimo approccio. Sto lavorando duramente per raggiungere il livello più alto in questo sport e non vedo l'ora di guidare la prima gara dell'Academy".

Toto Wolff, Team Principal Mercedes: "Doriane è un talento entusiasmante e siamo lieti di iniziare la nostra partecipazione alla F1 Academy con lei come pilota. Abbiamo seguito da vicino il suo sviluppo negli ultimi anni e ci ha impressionato più volte".



Dopo aver vinto il campionato francese nel 2019, Doriane ha lasciato il karting e si è assicurata il supporto delle Iron Dames. Nel 2021 è salita sul podio per cinque volte nella Le Mans Cup, prima che l'allora adolescente facesse il salto di qualità nel 2022, vincendo il Ferrari Challenge Europe con nove vittorie in 14 gare. Ha vinto anche la prestigiosa 24 Ore di Spa e ha ottenuto una storica vittoria nel finale di stagione della European Le Mans Series nella classe GTE-AM.



Questo successo ha portato a un passaggio al FIA World Endurance Championship nella stagione 2023, dove ha gareggiato nella classe LMP2 al fianco di Mirko Bortolotti e dell'ex pilota di F1 Daniil Kvyat. Il team ha conquistato un podio all'apertura della stagione e Doriane è diventata la prima donna a vincere l'ambito premio di rivelazione dell'anno. Ha concluso l'anno con la sua prima esperienza nelle corse di formula, arrivando seconda nella classifica generale e vincendo una gara nel campionato di Formula 4 del Sud-Est asiatico.



Nell'ambito del finale di stagione della Formula 1 nel 2022, gli organizzatori della Formula 1 hanno annunciato la creazione della cosiddetta "F1 Academy". Solo le donne pilota che puntano a una carriera professionale parteciperanno a questa serie. La serie ha lo scopo di aiutare

talento delle corse più specificamente verso la promozione nelle Formule 4, 3 e 2.



Il piano per il 2024 prevede che ogni scuderia di Formula 1 nomini una donna per la serie. Le altre cinque donne confermate insieme a Dorine Pin sono la diciassettenne svizzera Tina Hausmann (Aston Martin), la ventenne britannica Abbi Pulling (Alpine), la diciottenne Bianca Bustamante (Filippine), sostenuta dalla McLaren, la diciassettenne statunitense Lia Block (Williams), figlia della leggenda del rally Ken Block, e Carrie Schreiner (25) di Völklingen (Germania), sponsorizzata dalla Sauber.

Nel 2024, il programma F1 Academy prevede sette partecipazioni a gare di Formula 1: Arabia Saudita, Miami, Spagna, Paesi Bassi, Singapore, Qatar e Abu Dhabi.