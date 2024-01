F1 Academy: Mercedes recruta a francesa Dorine Pin (20)

O sexto piloto para a série de monopostos "F1 Academy" de 2024 foi confirmado: a Mercedes-Benz adicionou a francesa Doriane Pin, de 20 anos, ao programa júnior; a parisiense irá competir pela equipa Prema.

Com a jovem Doriane Pin, um outro talento excitante junta-se ao programa júnior da Mercedes-AMG F1 Team. Doriane tornou-se conhecida nos últimos anos como uma das mais promissoras pilotos de corridas e impressionou com a sua ascensão nas corridas de resistência.

A parisiense é membro do inovador projeto Iron Dames, uma plataforma pioneira para promover e apoiar as mulheres no desporto automóvel. Como parte deste programa, Doriane pôde mostrar o seu talento ao volante e permitir que a sua carreira florescesse.

Doriane afirma: "Estou entusiasmada por fazer parte do Programa Júnior da Mercedes-AMG F1 Team e por representar a equipa este ano com a Prema Racing na F1 Academy. Este é o início de um novo capítulo para mim e estou orgulhosa por dar o próximo passo com uma equipa tão prestigiada e com o projeto Iron Dames."

"Passar para as corridas de fórmula sempre foi um objetivo claro para a minha carreira e estar neste ambiente é uma excelente abordagem. Estou a trabalhar arduamente para atingir o mais alto nível neste desporto e mal posso esperar para conduzir a primeira corrida da Academy."

Toto Wolff, Diretor de Equipa da Mercedes: "A Doriane é um talento empolgante e estamos muito satisfeitos por iniciar a nossa participação na F1 Academy com ela como piloto. Acompanhámos de perto o seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos e ela impressionou-nos vezes sem conta."



Depois de vencer o campeonato francês em 2019, Doriane deixou o karting e garantiu o apoio das Iron Dames. Em 2021, terminou no pódio cinco vezes na Le Mans Cup, antes de a então adolescente fazer a sua estreia em 2022, vencendo o Ferrari Challenge Europe com nove vitórias em 14 corridas. Ela também venceu as prestigiadas 24 Horas de Spa e conquistou uma vitória histórica no final da temporada do European Le Mans Series na classe GTE-AM.



Este sucesso levou a uma mudança para o Campeonato Mundial de Resistência da FIA na época de 2023, onde competiu na classe LMP2 ao lado de Mirko Bortolotti e do antigo piloto de F1 Daniil Kvyat. A equipa conquistou um lugar no pódio na abertura da época e Doriane tornou-se a primeira mulher a ganhar o cobiçado prémio de Revelação do Ano. Terminou o ano com a sua primeira experiência em corridas de fórmula, terminando em segundo lugar na classificação geral e vencendo uma corrida no Campeonato do Sudeste Asiático de Fórmula 4.



Como parte do final da temporada de Fórmula 1 em 2022, os organizadores da Fórmula 1 anunciaram a criação da chamada "Academia de F1". Nesta série, só participarão pilotos do sexo feminino que tenham como objetivo uma carreira profissional. A série tem como objetivo ajudar

talentos do automobilismo mais especificamente para a promoção às Fórmulas 4, 3 e 2.



O plano para 2024 é que cada equipa de Fórmula 1 nomeie uma mulher para a série. As outras cinco mulheres confirmadas, para além de Dorine Pin, são A suíça Tina Hausmann (Aston Martin), de 17 anos, a britânica Abbi Pulling (Alpine), de 20 anos, Bianca Bustamante (Filipinas), de 18 anos, apoiada pela McLaren, a norte-americana Lia Block (Williams), de 17 anos, filha da lenda dos ralis Ken Block, e Carrie Schreiner (25 anos), de Völklingen (Alemanha), patrocinada pela Sauber.

Em 2024, o programa da F1 Academy consistirá em sete participações em corridas de Fórmula 1 - Arábia Saudita, Miami, Espanha, Holanda, Singapura, Qatar e Abu Dhabi.