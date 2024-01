Max Verstappen 2024 : les adversaires doivent trouver 1 seconde

Dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi 2023, l'Anglais Jake Dennis a pu prendre le volant du modèle à succès Red Bull Racing RB19. Dennis est spécialiste de la simulation chez RBR, il est en outre champion de Formule E 2022/2023. Lors du test sur le circuit de Yas Marina, il s'agissait de comparer la simulation et la conduite d'une vraie voiture.

Depuis des semaines, Dennis travaille dans le simulateur de Red Bull Racing avec la voiture 2024 de l'équipe de course de Milton Keynes. Dans le Mirror anglais, il s'est un peu confié, et ce qu'il dit doit donner à réfléchir à la concurrence.

Jake Dennis déclare : "Nous aurons à nouveau une voiture extrêmement rapide. Je m'attends à ce qu'elle nous permette de défendre avec succès nos deux titres de champion du monde. Des adversaires comme Ferrari ou Mercedes devront trouver une seconde, sortie de nulle part, pour nous en empêcher".

"Nous avons mis l'accent très tôt sur le développement de la nouvelle voiture. A partir de Singapour 2023, il n'y a plus eu de nouvelles pièces sur la voiture, nous avons travaillé à toute vapeur sur la voiture 2024".



"Je peux très bien imaginer que Max Verstappen continuera à dominer en 2024".



La nouvelle Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen et Sergio Pérez sera présentée le 15 février.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island