Max Verstappen 2024: Os adversários têm de encontrar 1 segundo

No âmbito da final do campeonato do mundo em Abu Dhabi 2023, o inglês Jake Dennis sentou-se ao volante do bem sucedido modelo RB19 da Red Bull Racing. Dennis é um especialista em simulação na RBR e é também o campeão de Fórmula E de 2022/2023. O teste no Circuito Yas Marina consistiu em comparar a simulação com a condução do carro real.

Dennis tem trabalhado com o carro de 2024 da equipa de Milton Keynes no simulador da Red Bull Racing há semanas. No English Mirror, falou um pouco sobre o que tem andado a fazer e o que, segundo ele, deve dar que pensar à concorrência.

Jake Dennis afirma: "Vamos ter, mais uma vez, um carro extremamente rápido. Espero que consigamos defender com sucesso os dois títulos de campeão do mundo com ele. Os adversários, como a Ferrari ou a Mercedes, terão de encontrar um segundo do nada para nos parar".

"Mudámos o foco para o desenvolvimento do novo carro muito cedo. A partir de Singapura 2023, não foram adicionadas novas peças ao carro e trabalhámos a fundo no carro de 2024."



"Posso imaginar que Max Verstappen também vai dominar em 2024".



O novo Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen e Sergio Pérez será apresentado a 15 de fevereiro.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

15 fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas