Jacky Ickx 1973: Cuatro contratos, tres coches de carreras

Siempre tengo que sonreír un poco cuando a todo piloto prometedor del automovilismo se le proclama inmediatamente estrella tras ganar dos carreras seguidas. Lo siento, pero una estrella es otra cosa. El carisma de una estrella lo desprenden las personas que han conseguido o siguen consiguiendo grandes cosas. Las estrellas entre los pilotos de carreras son raras. Jacky Ickx es una de ellas.

A sus 79 años, Ickx es uno de los grandes pilotos de los años 60 y 70 que han sobrevivido. No es algo natural. El bruselense Ickx admite que la seguridad le importaba un bledo cuando era joven, pero hoy ve las cosas de manera muy diferente. Como sus compañeros Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi y Mario Andretti.

Al igual que Andretti, Jacques Bernard "Jacky" Ickx es uno de los pilotos más polifacéticos de la historia del automovilismo: ocho veces ganador de Grandes Premios, subcampeón del mundo en 1969 con Brabham y 1970 con Ferrari, seis veces ganador de Le Mans, campeón del mundo de coches deportivos en 1982 y 1983, ganador del París-Dakar... con una increíble carrera que se extiende desde la primera prueba con un motor de encendido de 50 cc en agosto de 1961 en Alsemberg (Bélgica) hasta enero de 2000 en El Cairo, donde Ickx se retiró tras la 483ª competición de su carrera en carreras y rallies. competición de su carrera en carreras y rallies, Ickx dijo: "Pero ahora se ha acabado".

El neozelandés Chris Amon tuvo once escuderías en su carrera de GP, el italiano Andrea de Cesaris incluso doce. Pero cuando pensamos en diferentes patrones en una sola temporada, nos viene inmediatamente a la mente Jacky Ickx, que firmó un contrato con Lotus en octubre de 1973, su cuarto contrato esa temporada, ya que el entonces piloto oficial de Ferrari también trabajó para McLaren y Williams.

El inolvidable Enzo Ferrari ya había fichado al belga en 1968 y, tras un año en Brabham, Ickx regresó a Maranello en 1970.



Pero la temporada de 1972 trajo contratiempos: Tras un buen comienzo de temporada (tres podios en las cuatro primeras carreras), Jacky sólo consiguió puntuar dos veces en las ocho carreras siguientes: como ganador en Alemania y quinto en Estados Unidos.



Al año siguiente se produjo una nueva desilusión: el modelo de 1973 era simplemente un pepino que llevó al sensible Jacky al borde de la desesperación. Finalmente, comunicó a Maranello que no pensaba volver a pilotar para Ferrari hasta que tuviera un coche competitivo sobre ruedas. Por extraño que parezca, ¡se libró de esta negativa a trabajar! El pepino fue conducido entonces por Arturo Merzario.



Cuando McLaren ofreció a Ickx un tercer coche (junto a Denny Hulme y Peter Revson) para el GP de Nürburgring en agosto, Jacky no tuvo que pensárselo dos veces. Sólo los dos Tyrrell de Jackie Stewart y François Cevert pasaron más rápido por el Eifel en la carrera. Nos enteramos de que la difícil situación de Ferrari no se debía evidentemente al piloto Ickx.



Los técnicos italianos pisaron el acelerador en verano, los ingenieros pensaron que por fin habían resuelto los problemas del modelo 312B3, pero Jacky sólo pudo terminar octavo en el GP de Monza, tras lo cual abandonó Maranello para siempre.



Hacia el final de la temporada, el subcampeón del mundo de 1969 y 1970 se unió a Frank Williams, donde sustituyó al danés Tom Belso. Jacky se perdió el primer día de entrenamientos en Watkins Glen por problemas con su visado. Terminó 7º, el segundo mejor resultado de los Iso Marlboro Ford inscritos por Frank Williams. Esta no fue la única razón por la que Colin Chapman le trajo a Lotus.



Una pequeña nota a pie de página: los tres equipos de Ickx en la temporada 1973 se convirtieron en las escuderías de Fórmula 1 más exitosas de la historia de los Grandes Premios: Ferrari, McLaren y Williams.



Ickx habría deseado no participar en la temporada de 1973: Ferrari experimentó un renacimiento en 1974 con Niki Lauda y Clay Regazzoni, los suizos habrían estado cerca de ganar el título, los vieneses se resarcieron en 1975. Ickx fue 16º en el campeonato del mundo con Lotus.



Cuarenta años, pues, con comienzos en pruebas de trial, luego el paso a los turismos antes de que el cambio a los monoplazas fuera inevitable. Ickx se convirtió en uno de los mejores pilotos de lluvia del mundo y a finales de los 60 ya pilotaba los deportivos más potentes del mundo, ganando por primera vez las 24 Horas de Le Mans con los famosos colores de Gulf.



Tras sus primeras temporadas con Tyrrell y Brabham, Enzo Ferrari le llevó a Maranello. Mirando hacia atrás, es una burla que un hombre con tanto talento nunca llegara a ser campeón del mundo de Fórmula 1. En cambio, se convirtió en un piloto de resistencia y de coches deportivos. En cambio, se convirtió en una leyenda de la resistencia y de los rallyes de raid.



Jacky Ickx resume así su carrera: "Puedo considerarme afortunado por haber sobrevivido. Eso es lo más importante".