Jacky Ickx 1973 : quatre contrats, trois voitures de course

Cela me fait toujours un peu sourire lorsque, dans le sport automobile, chaque jeune pilote est immédiatement nommé star après avoir gagné deux courses d'affilée. Pardon, mais une star, c'est autre chose. Le charisme des stars se dégage des personnes qui ont accompli ou qui accomplissent encore de grandes choses. Les stars parmi les pilotes de course sont rares. Jacky Ickx est l'une d'entre elles.

Aujourd'hui âgé de 79 ans, Ickx fait partie de la garde des grands pilotes des années 1960 et 1970 qui ont survécu. Cela ne va pas de soi. Si le Bruxellois Ickx admet avoir fait fi de la sécurité dans ses jeunes années, il voit les choses différemment aujourd'hui. Comme ses compagnons de route Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti.

Tout comme Andretti, Jacques Bernard "Jacky" Ickx est l'un des pilotes les plus polyvalents de l'histoire de la course automobile : octuple vainqueur de Grand Prix, deuxième du championnat du monde en 1969 avec Brabham et en 1970 avec Ferrari, sextuple vainqueur du Mans, champion du monde des voitures de sport en 1982 et 1983, vainqueur du Paris-Dakar - avec une carrière incroyable qui s'étend du premier trial sur un engin à allumage de 50 cm3 en août 1961 à Alsemberg en Belgique jusqu'en janvier 2000 au Caire, où Ickx est arrivé après 483 courses. compétition de sa carrière de pilote de course et de rallye, a déclaré : "Maintenant, c'est fini".

Le Néo-Zélandais Chris Amon a eu onze écuries dans sa carrière de GP, l'Italien Andrea de Cesaris en a même eu douze. Mais si l'on considère les différents employeurs en une seule saison, on pense immédiatement à Jacky Ickx, qui a signé un contrat avec Lotus en octobre 1973 - son quatrième accord cette saison-là, car le pilote d'usine Ferrari de l'époque a également travaillé pour McLaren et Williams entre-temps !

Ickx aimait travailler chez Ferrari et s'en réjouit encore aujourd'hui. L'inoubliable Enzo Ferrari avait déjà pris le Belge sous contrat en 1968, et après une année chez Brabham, Ickx était revenu à Maranello pour 1970.



Mais la saison 1972 a connu des revers : Après un bon début de saison (trois podiums lors des quatre premières courses), Jacky ne marqua que deux fois des points lors des huit courses suivantes, en remportant l'Allemagne et en terminant cinquième aux États-Unis.



Une autre désillusion suivit l'année suivante - le modèle 1973 était tout simplement un concombre qui poussait le sensible Jacky au bord du désespoir. Finalement, il a annoncé à Maranello qu'il n'avait plus l'intention de conduire pour Ferrari jusqu'à ce qu'une voiture compétitive soit sur pied. Curieusement, il s'en est sorti avec ce refus de travailler ! Le concombre a ensuite été déplacé par Arturo Merzario.



Lorsque McLaren proposa à Ickx une troisième voiture (en plus de Denny Hulme et Peter Revson) pour le GP du Nürburgring en août, Jacky ne dut pas réfléchir longtemps. Seules les deux Tyrrell de Jackie Stewart et François Cevert ont été plus rapides en course dans l'Eifel. Nous apprenons que le malaise de Ferrari n'était apparemment pas dû au pilote Ickx.



Les techniciens italiens ont mis les bouchées doubles durant l'été, pensant avoir enfin extirpé les défauts du modèle 312B3, mais Jacky n'a pu que terminer huitième au GP de Monza, après quoi il a définitivement quitté Maranello.



A la fin de la saison, le deuxième du championnat du monde de 1969 et 1970 a remplacé le Danois Tom Belso chez Frank Williams. A Watkins Glen, Jacky a manqué la première journée d'entraînement en raison de difficultés avec son visa. Il a ensuite décroché la septième place, le deuxième meilleur résultat des Iso-Marlboro-Ford engagées par Frank Williams. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Colin Chapman l'a fait venir chez Lotus.



Petite note de bas de page : les trois équipes d'Ickx de la saison 1973 sont devenues les écuries de Formule 1 les plus performantes de l'histoire des GP - Ferrari, McLaren, Williams.



Ickx aura regretté de ne pas avoir fait la saison 1973 : Ferrari a connu une renaissance en 1974 avec Niki Lauda et Clay Regazzoni, le Suisse a failli remporter le titre, le Viennois s'est rattrapé en 1975. Ickx était alors 16e du championnat du monde avec Lotus.



Quarante ans donc, avec des débuts dans les épreuves de trial, puis le passage aux voitures de tourisme, avant que le passage aux monoplaces ne soit inévitable. Ickx est devenu l'un des meilleurs pilotes de pluie au monde, il a piloté les voitures de sport les plus puissantes du monde dès la fin des années 1960 et a remporté pour la première fois les 24 heures du Mans sous les célèbres couleurs de Gulf.



Après ses premiers engagements avec Tyrrell et Brabham, Enzo Ferrari l'a fait venir à Maranello. Rétrospectivement, c'est une moquerie qu'un homme aussi talentueux ne soit jamais devenu champion du monde de Formule 1. En revanche, il est devenu une légende de l'endurance et du rallye-raid.



Jacky Ickx résume ainsi sa carrière : "Je peux m'estimer heureux d'avoir survécu. C'est le plus important".