Jacky Ickx 1973: quattro contratti, tre auto da corsa

Mi viene sempre da sorridere quando ogni pilota emergente del motorsport viene subito proclamato una star dopo aver vinto due gare di fila. Mi dispiace, ma una star è un'altra cosa. Il carisma delle star è emanato da persone che hanno raggiunto o stanno raggiungendo grandi traguardi. Le star tra i piloti da corsa sono rare. Jacky Ickx è una di queste.

Oggi 79enne, Ickx è uno dei grandi piloti degli anni '60 e '70 che sono sopravvissuti. Non è una cosa scontata. Ickx, nato a Bruxelles, ammette che da giovane non gli importava nulla della sicurezza, ma oggi vede le cose in modo molto diverso. Come i suoi compagni Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti.

Come Andretti, Jacques Bernard "Jacky" Ickx è uno dei piloti più versatili della storia delle corse: otto volte vincitore di un Gran Premio, secondo classificato al campionato del mondo nel 1969 con la Brabham e nel 1970 con la Ferrari, sei volte vincitore di Le Mans, campione del mondo di auto sportive nel 1982 e nel 1983, vincitore della Parigi-Dakar - con una carriera incredibile che va dalla prima prova su un motore ad accensione da 50cc nell'agosto del 1961 ad Alsemberg, in Belgio, al gennaio del 2000 al Cairo, dove Ickx si è ritirato dopo la 483esima gara della sua carriera di pilota e rallista. Ickx ha detto: "Ma ora è finita".

Il neozelandese Chris Amon ha avuto undici scuderie nella sua carriera di GP, l'italiano Andrea de Cesaris addirittura dodici. Ma se pensiamo a diversi datori di lavoro in una sola stagione, ci viene subito in mente Jacky Ickx, che firmò un contratto con la Lotus nell'ottobre 1973 - il suo quarto contratto in quella stagione, dato che l'allora pilota ufficiale della Ferrari lavorò anche per McLaren e Williams!

Ickx amava stare alla Ferrari e ancora oggi ne parla con entusiasmo; l'indimenticabile Enzo Ferrari aveva già ingaggiato il belga nel 1968 e, dopo un anno alla Brabham, Ickx tornò a Maranello per il 1970.



Ma la stagione 1972 porta con sé delle battute d'arresto: Dopo un buon inizio di stagione (tre podi nelle prime quattro gare), Jacky riuscì a conquistare punti solo due volte nelle otto gare successive: come vincitore in Germania e quinto negli Stati Uniti.



L'anno successivo seguì un'ulteriore disillusione: il modello 1973 era semplicemente un cetriolo che portò il sensibile Jacky sull'orlo della disperazione. Alla fine disse a Maranello che non intendeva più guidare per la Ferrari finché non avesse avuto una vettura competitiva. Stranamente, riuscì a farla franca con questo rifiuto di lavorare! Il cetriolo fu poi guidato da Arturo Merzario.



Quando la McLaren offrì a Ickx una terza vettura (insieme a Denny Hulme e Peter Revson) per il GP del Nürburgring in agosto, Jacky non dovette pensarci due volte. Solo le due Tyrrell di Jackie Stewart e François Cevert sfrecciarono più velocemente sull'Eifel durante la gara. Abbiamo appreso che la situazione della Ferrari non era ovviamente dovuta al pilota Ickx.



In estate, i tecnici italiani avevano accelerato il passo, gli ingegneri pensavano di aver finalmente risolto i problemi del modello 312B3, ma Jacky riuscì a piazzarsi solo ottavo nel GP di Monza, lasciando definitivamente Maranello.



Verso la fine della stagione, il vicecampione del mondo 1969 e 1970 si unì a Frank Williams, dove sostituì il danese Tom Belso. Jacky saltò il primo giorno di prove a Watkins Glen a causa di problemi con il visto. Si è quindi classificato 7°, il secondo miglior risultato per le Iso Marlboro Ford iscritte da Frank Williams. Questo non fu l'unico motivo per cui Colin Chapman lo portò alla Lotus.



Una piccola nota a piè di pagina: le tre squadre di Ickx nella stagione 1973 divennero i team di Formula 1 di maggior successo nella storia del GP: Ferrari, McLaren e Williams.



Ickx avrà desiderato di non partecipare alla stagione 1973: La Ferrari conobbe una rinascita nel 1974 con Niki Lauda e Clay Regazzoni, lo svizzero avrebbe sfiorato il titolo, il viennese si rifece nel 1975. Ickx si classificò 16° nel campionato del mondo con la Lotus.



Quarant'anni, quindi, con gli inizi nelle gare di trial, poi il passaggio alle auto da turismo prima che il passaggio alle monoposto fosse inevitabile. Ickx divenne uno dei migliori piloti al mondo per la pioggia e alla fine degli anni '60 era già alla guida delle auto sportive più potenti del mondo, vincendo per la prima volta la 24 Ore di Le Mans con i famosi colori Gulf.



Dopo i primi periodi con Tyrrell e Brabham, Enzo Ferrari lo portò a Maranello. Guardando al passato, è una beffa che un uomo così talentuoso non sia mai diventato campione del mondo di Formula 1. Invece, è diventato un pilota di endurance e di auto sportive. È diventato invece una leggenda dell'endurance e dei rally raid.



Jacky Ickx riassume così la sua carriera: "Posso considerarmi fortunato di essere sopravvissuto. Questa è la cosa più importante".