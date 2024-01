Jacky Ickx 1973: Quatro contratos, três carros de corrida

Tenho sempre de sorrir um pouco quando qualquer piloto em ascensão no desporto automóvel é imediatamente proclamado uma estrela depois de ganhar duas corridas seguidas. Lamento, mas uma estrela é outra coisa. O carisma de uma estrela é exalado por pessoas que alcançaram ou ainda estão a alcançar grandes feitos. As estrelas entre os pilotos de corridas são raras. Jacky Ickx é uma delas.

Atualmente com 79 anos, Ickx é um dos grandes pilotos dos anos 60 e 70 que sobreviveram. Não se trata de uma questão natural. Ickx, nascido em Bruxelas, admite que não se importava com a segurança quando era jovem, mas hoje vê as coisas de forma muito diferente. Tal como os seus companheiros Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti.

Tal como Andretti, Jacques Bernard "Jacky" Ickx é um dos pilotos mais versáteis da história do automobilismo: oito vezes vencedor de Grandes Prémios, vice-campeão mundial em 1969 com a Brabham e em 1970 com a Ferrari, seis vezes vencedor de Le Mans, campeão mundial de carros desportivos em 1982 e 1983, vencedor do Paris-Dakar - com uma carreira incrível que se estende desde o primeiro ensaio com um motor de ignição de 50cc em Alsemberg, Bélgica, em agosto de 1961, até janeiro de 2000 no Cairo, onde Ickx se retirou após a 483ª competição da sua carreira de corridas e ralis. Na competição da sua carreira de corridas e ralis, Ickx disse: "Mas agora acabou".

O neozelandês Chris Amon teve onze equipas de corrida na sua carreira de piloto de GP, o italiano Andrea de Cesaris até doze. Mas quando pensamos em diferentes empregadores numa só época, Jacky Ickx vem imediatamente à mente, que assinou um contrato com a Lotus em outubro de 1973 - o seu quarto contrato nessa época, uma vez que o então piloto da Ferrari também trabalhou para a McLaren e para a Williams pelo meio!

Ickx adorava estar na Ferrari e ainda hoje delira com esse tempo; o inesquecível Enzo Ferrari já tinha assinado com o belga em 1968 e, depois de um ano na Brabham, Ickx regressou a Maranello em 1970.



Mas a época de 1972 trouxe contratempos: Após um bom início de época (três subidas ao pódio nas primeiras quatro corridas), Jacky só conseguiu marcar pontos duas vezes nas oito corridas seguintes - como vencedor na Alemanha e quinto nos EUA.



No ano seguinte, seguiu-se uma nova desilusão - o modelo de 1973 era simplesmente um pepino que levou o sensível Jacky à beira do desespero. Por fim, disse a Maranello que não tencionava continuar a conduzir para a Ferrari até ter um carro competitivo. Por estranho que pareça, ele safou-se com esta recusa de trabalhar! O pepino foi então conduzido por Arturo Merzario.



Quando a McLaren ofereceu a Ickx um terceiro carro (juntamente com Denny Hulme e Peter Revson) para o GP de Nürburgring em agosto, Jacky não teve de pensar duas vezes. Apenas os dois Tyrrells de Jackie Stewart e François Cevert passaram pelo Eifel mais depressa na corrida. Ficámos a saber que a situação da Ferrari não se deveu obviamente ao piloto Ickx.



Os técnicos italianos aceleraram no verão, os engenheiros pensaram que tinham finalmente resolvido os problemas do modelo 312B3, mas Jacky só conseguiu terminar em oitavo lugar no GP de Monza - e foi então que deixou Maranello para sempre.



No final da época, o vice-campeão do mundo de 1969 e 1970 juntou-se a Frank Williams, onde substituiu o dinamarquês Tom Belso. Jacky faltou ao primeiro dia de treinos em Watkins Glen devido a problemas com o seu visto. Terminou então em 7º lugar, o segundo melhor resultado para os Iso Marlboro Ford inscritos por Frank Williams. Esta não foi a única razão pela qual Colin Chapman o trouxe para a Lotus.



Uma pequena nota de rodapé: as três equipas de Ickx na época de 1973 tornaram-se as equipas de corrida de Fórmula 1 mais bem sucedidas da história do GP - Ferrari, McLaren e Williams.



Ickx terá desejado não ter participado na época de 1973: A Ferrari viveu um renascimento em 1974 com Niki Lauda e Clay Regazzoni, os suíços teriam estado perto de ganhar o título, os vienenses compensaram-no em 1975. Ickx foi 16º no campeonato do mundo com a Lotus.



Quarenta anos, portanto, com inícios em provas de trial, depois a passagem para os carros de turismo, antes de a mudança para os monolugares ser inevitável. Ickx tornou-se um dos melhores pilotos de chuva do mundo e já conduzia os carros desportivos mais potentes do mundo no final da década de 1960, vencendo as 24 Horas de Le Mans pela primeira vez com as famosas cores de corrida da Gulf.



Após as suas primeiras passagens pela Tyrrell e pela Brabham, Enzo Ferrari levou-o para Maranello. Olhando para trás, é uma zombaria que um homem tão talentoso nunca se tenha tornado campeão mundial de Fórmula 1. Em vez disso, tornou-se uma lenda do enduro e do rali.



Jacky Ickx resume a sua carreira da seguinte forma: "Posso considerar-me sortudo por ter sobrevivido. Isso é o mais importante".