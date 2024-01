James Allison, Mercedes: "No ha sido decisivo"

2022: Mercedes optó por carrocerías laterales extremadamente compactas para los nuevos alerones. Resultó ser una decisión equivocada. Pero el jefe de ingeniería James Allison no cree que este fuera el factor decisivo.

Está en la naturaleza de la Fórmula 1 que los perseguidores se orienten hacia el mejor de la clase. Y durante los dos últimos años, el mejor de la clase ha sido Red Bull Racing. Una escudería tras otra han seguido el ejemplo de Red Bull Racing en la complicada área aerodinámica de los sidepods. Incluso su archirrival Mercedes-Benz se apartó de la solución de los sidepods extremadamente compactos.

El llamado concepto "talla cero" de Mercedes fracasó, el Mercedes W13 era "una auténtica diva" (el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff), el coche tenía una mayor tendencia a cabecear en la pista que sus rivales, y a finales de 2022 Mercedes se quedó con una sola victoria (George Russell en Brasil).

Sorprendentemente, Mercedes se quedó con el concepto para 2023, pero luego le dio la espalda, sin victorias por primera vez desde 2011. El jefe de ingeniería Mike Elliott tuvo que dejar paso al retornado James Allison, que más tarde abandonó el equipo.

James Allison dijo en Sky Sports F1: "Veo las cosas un poco diferente a ti. No miro a los sidepods y digo: eso es un concepto. Buscamos una solución para el coche en su conjunto, desde el morro hasta la cola, y no fue la más competitiva. Los sidepods fueron la parte más notable, sin duda, pero no fue el factor decisivo".

"El trabajo con los sidepods fue quizás simbólico del hecho de que tardamos un poco más de lo que queríamos en ir por el buen camino."



¿Y ahora? ¿Qué pasará después?



James Allison continúa: "Cuando se diseña un coche de carreras, se procede metódicamente. Examinas diferentes soluciones y tienes que decidir qué puede hacer que el coche sea más rápido. Hemos perfeccionado esta metodología, porque si un Fórmula 1 funciona o no se decide en la fase de concepto."



El nuevo Mercedes W15 de Lewis Hamilton y George Russell se presentará el 14 de febrero.





Presentaciones de Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island