James Allison, Mercedes : "Ce n'était pas décisif".

Il est dans la nature de la Formule 1 que les poursuivants s'orientent vers le meilleur de la classe. Et le meilleur de la classe est depuis deux ans Red Bull Racing. Les unes après les autres, les écuries de course suivent l'exemple de Red Bull Racing dans le domaine délicat de l'aérodynamique des caissons latéraux. Même son rival Mercedes-Benz s'est détourné de la solution des caissons latéraux extrêmement compacts.

Le concept dit "size zero" de Mercedes a échoué, la Mercedes W13 était "une vraie diva" (Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes), la voiture avait une tendance plus marquée que les voitures adverses à piétiner sur la piste, et fin 2022, Mercedes se retrouvait avec une seule victoire (George Russell au Brésil).

Étonnamment, Mercedes a maintenu le concept pour 2023, mais s'en est ensuite détourné ; pour la première fois depuis 2011, il n'y a pas eu de victoire. Le directeur technique Mike Elliott a dû céder sa place au revenant James Allison, puis Elliott a quitté l'écurie.

James Allison déclare à ce sujet sur Sky Sports F1 : "Je vois les choses un peu différemment de vous. Je ne regarde pas les caissons latéraux en disant - c'est un concept. Nous avons opté pour une solution, avec la voiture dans son ensemble, du bout du nez à l'arrière, et cette solution n'était pas la plus compétitive. Le plus frappant était les caissons latéraux, certes, mais ce n'était pas déterminant".

"Le travail sur les caissons latéraux était peut-être le symbole du fait qu'il nous a fallu un peu plus de temps que nous ne l'aurions souhaité pour nous mettre sur la bonne voie".



Et maintenant ? Quelle est la suite des événements ?



James Allison poursuit : "Quand on conçoit une voiture de course, on procède méthodiquement. Tu examines différentes solutions et tu dois décider de ce qui peut rendre la voiture plus rapide. Nous avons affiné cette méthodologie, car c'est lors de la phase de conception que l'on décide si une voiture de course de Formule 1 fonctionne ou non".



La nouvelle Mercedes W15 de Lewis Hamilton et George Russell sera présentée le 14 février.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island