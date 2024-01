James Allison, Mercedes: "Non è stato decisivo".

2022: Mercedes ha optato per carrozzerie laterali estremamente compatte per le nuove wing car. Una mossa sbagliata, a quanto pare. Ma il responsabile dell'ingegneria James Allison non crede che questo sia stato il fattore decisivo.

È nella natura della Formula 1 che gli inseguitori si orientino verso il migliore della classe. E negli ultimi due anni, il migliore della classe è stato il Red Bull Racing. Una scuderia dopo l'altra ha seguito l'esempio della Red Bull Racing nella delicata area aerodinamica dei sidepods. Persino l'acerrima rivale Mercedes-Benz ha abbandonato la soluzione dei sidepods estremamente compatti.

Il concetto della cosiddetta "taglia zero" della Mercedes è fallito, la Mercedes W13 era "una vera diva" (Toto Wolff, boss del team Mercedes), la vettura aveva una maggiore tendenza al beccheggio in pista rispetto ai suoi rivali e alla fine del 2022 la Mercedes si è ritrovata con una sola vittoria (George Russell in Brasile).

Sorprendentemente, la Mercedes ha mantenuto il concetto per il 2023, ma poi lo ha abbandonato, senza vittorie per la prima volta dal 2011. Il responsabile dell'ingegneria Mike Elliott ha dovuto lasciare il posto al rientrante James Allison, che ha poi lasciato la squadra.

James Allison ha dichiarato a Sky Sports F1: "Vedo le cose in modo un po' diverso da voi. Non guardo i sidepod e dico che è un concetto. Abbiamo cercato una soluzione con la vettura nel suo complesso, dal muso alla coda, e non è stata la più competitiva. I sidepods erano certamente la parte più evidente, ma non sono stati il fattore decisivo".

"Il lavoro con i sidepods è stato forse emblematico del fatto che ci abbiamo messo un po' più di tempo di quanto volessimo per imboccare la strada giusta".



E ora? Cosa succederà adesso?



James Allison continua: "Quando si progetta un'auto da corsa, si procede con metodo. Si esaminano diverse soluzioni e si decide cosa può rendere la vettura più veloce. Abbiamo affinato questa metodologia, perché il funzionamento o meno di un'auto da corsa di Formula 1 si decide nella fase di progettazione".



La nuova Mercedes W15 di Lewis Hamilton e George Russell sarà presentata il 14 febbraio.





