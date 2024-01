James Allison, Mercedes: "Não foi decisivo"

É da natureza da Fórmula 1 que os perseguidores se orientem para o melhor da sua classe. E nos últimos dois anos, o melhor da sua classe tem sido a Red Bull Racing. Uma equipa de corrida após outra seguiu o exemplo da Red Bull Racing na complicada área aerodinâmica dos sidepods. Até a arquirrival Mercedes-Benz se afastou da solução de sidepods extremamente compactos.

O chamado conceito "tamanho zero" da Mercedes falhou, o Mercedes W13 era "uma verdadeira diva" (o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff), o carro tinha uma maior tendência para se inclinar na pista do que os seus rivais e, no final de 2022, a Mercedes ficou com apenas uma vitória (George Russell no Brasil).

Surpreendentemente, a Mercedes manteve o conceito para 2023, mas depois virou-lhe as costas, sem vitórias pela primeira vez desde 2011. O chefe de engenharia Mike Elliott teve de dar lugar ao regressado James Allison, que mais tarde deixou a equipa.

James Allison disse na Sky Sports F1: "Vejo as coisas de forma um pouco diferente da vossa. Não olho para os sidepods e digo - isso é um conceito. Procurámos uma solução para o carro como um todo, do nariz à traseira, e não foi a mais competitiva. Os sidepods eram a parte mais visível, certamente, mas não foi o fator decisivo."

"O trabalho com os sidepods foi talvez simbólico do facto de termos demorado um pouco mais do que queríamos a entrar no caminho certo."



E agora? O que é que acontece a seguir?



James Allison continua: "Quando se concebe um carro de corrida, procede-se metodicamente. Analisamos diferentes soluções e temos de decidir o que pode tornar o carro mais rápido. Aperfeiçoámos esta metodologia, porque o facto de um carro de corrida de Fórmula 1 funcionar ou não é decidido na fase de conceção".



O novo Mercedes W15 de Lewis Hamilton e George Russell será apresentado a 14 de fevereiro.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

15 fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas