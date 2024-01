La nouvelle McLaren : Le 14 février dans ces couleurs

L'écurie anglaise McLaren a non seulement annoncé la date de présentation de sa nouvelle voiture de course MCL38, le 14 février, mais a également dévoilé sa livrée pour cette année.

Nous saurons le 14 février à quoi ressemblera la McLaren MCL38 de 2024 de Lando Norris et Oscar Piastri : la deuxième écurie de Formule 1 la plus ancienne et la plus titrée après Ferrari présentera alors sa nouvelle voiture.

McLaren a d'ores et déjà dévoilé les couleurs que porteront l'Anglais Norris et l'Australien Piastri : La couleur papaye, tant appréciée par les fans, reste en vigueur, à laquelle s'ajoutent des éléments en gris anthracite et en chrome.

Lando Norris : "Je suis sûr que les fans apprécieront autant que moi la nouvelle livrée. Nous voulons être compétitifs avec la prochaine voiture dès la première course".

Oscar Piastri : "Je trouve les nouvelles couleurs vraiment cool. J'espère que nous pourrons montrer aux fans de McLaren quelques performances aussi fines que celles de l'année dernière au Qatar".

En 2023, McLaren a décroché neuf places sur le podium et a remporté le sprint du Qatar avec Piastri. L'équipe dirigée par le CEO de McLaren Zak Brown et le chef d'équipe Andrea Stelle veut s'appuyer sur ces acquis pour être encore plus forte en 2024. L'équipe technique est renforcée depuis peu par le chef du châssis Rob Marshall (ex-Red Bull Racing) et le responsable du développement David Sanchez (ex-Ferrari). Le directeur aérodynamique reste Peter Prodromou, secondé par Neil Houldey.



Zak Brown : "Nous pensons avoir imaginé une très belle livrée pour la nouvelle saison. Nous avons pu faire des progrès imposants au cours de la deuxième moitié de la saison 2023, nous devons continuer ainsi".



Andrea Stella : "Les fondations pour l'avenir sont coulées, nous voulons maintenant harmoniser tous les éléments de manière à ce que nous courions à un niveau plus élevé".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island