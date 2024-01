Nuova McLaren: Il 14 febbraio in questi colori

Scopriremo come sarà la McLaren MCL38 2024 di Lando Norris e Oscar Piastri il 14 febbraio, quando la seconda scuderia di Formula 1 più antica e di maggior successo dopo la Ferrari presenterà la nuova vettura.

La McLaren ha già svelato i colori con cui gareggeranno l'inglese Norris e l'australiano Piastri: Il colore papaya, molto amato dai fan, rimarrà, oltre a elementi in grigio antracite e cromati.

Lando Norris: "Sono sicuro che la nuova livrea piacerà ai tifosi quanto a me. Vogliamo essere competitivi con la nuova vettura fin dalla prima gara".

Oscar Piastri: "Penso che i nuovi colori siano davvero belli. Spero che potremo mostrare ai fan della McLaren alcune belle prestazioni come quelle dello scorso anno in Qatar".

Nel 2023, la McLaren ha conquistato nove podi e ha vinto la Qatar Sprint con Piastri. La squadra guidata dal CEO McLaren Zak Brown e dal Team Principal Andrea Stelle vuole fare tesoro di questi risultati per diventare ancora più forte nel 2024. Il team tecnico è stato recentemente rafforzato dal responsabile del telaio Rob Marshall (ex-Red Bull Racing) e dal responsabile dello sviluppo David Sanchez (ex-Ferrari). Peter Prodromou rimane direttore aerodinamico, coadiuvato da Neil Houldey.



Zak Brown: "Pensiamo di aver creato una livrea molto bella per la nuova stagione. Siamo riusciti a fare progressi impressionanti nella seconda metà della stagione 2023 e vogliamo continuare così".



Andrea Stella: "Le basi per il futuro sono state gettate, ora vogliamo armonizzare tutti gli elementi per poter correre a un livello più alto".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas