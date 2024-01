Novo McLaren: A 14 de fevereiro, nestas cores

Ficaremos a saber como será o McLaren MCL38 2024 de Lando Norris e Oscar Piastri a 14 de fevereiro, quando a segunda equipa mais antiga e com mais sucesso na Fórmula 1, depois da Ferrari, apresentar o novo carro.

A McLaren já revelou as cores com que o inglês Norris e o australiano Piastri irão competir: A cor papaia, muito apreciada pelos fãs, vai manter-se, e haverá ainda elementos em cinzento antracite e cromados.

Lando Norris: "Estou certo de que os fãs vão gostar da nova pintura tanto quanto eu. Queremos ser competitivos com o novo carro desde a primeira corrida."

Oscar Piastri: "Acho que as novas cores são muito fixes. Espero que possamos mostrar aos fãs da McLaren algumas boas performances como no ano passado no Qatar."

Em 2023, a McLaren conquistou nove lugares no pódio e venceu o sprint do Qatar com Piastri. A equipa liderada pelo Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, e pelo Chefe de Equipa, Andrea Stelle, quer aproveitar esta experiência para se tornar ainda mais forte em 2024. A equipa técnica foi recentemente reforçada pelo Chefe de Chassis Rob Marshall (ex-Red Bull Racing) e pelo Chefe de Desenvolvimento David Sanchez (ex-Ferrari). Peter Prodromou continua a ser o diretor de aerodinâmica, assistido por Neil Houldey.



Zak Brown: "Pensamos que criámos uma imagem muito agradável para a nova época. Conseguimos fazer progressos impressionantes na segunda metade da época de 2023 e queremos continuar a fazê-lo."



Andrea Stella: "As bases para o futuro foram lançadas, agora queremos harmonizar todos os elementos para podermos correr a um nível mais elevado."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas