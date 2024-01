Robin, el hijo de Kimi Räikkönen: simulador de carreras en Maranello

La larga carrera de Kimi Räikkönen en la Fórmula 1 llegó a su fin a finales de 2021 con su 349ª carrera en el campeonato del mundo. El finlandés, de 44 años, ha ganado 21 Grandes Premios y se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 con Ferrari en 2007.

Desde entonces, el "hombre de hielo" disfruta de su jubilación: pasa mucho tiempo con su familia, compite en la serie NASCAR y, como muestran sus fotos de Instagram, aparece regularmente en pistas de karting con su mujer Minttu. A su hijo Robin, que pronto cumplirá nueve años, y a su hija Rianna les encanta correr en karts.

Hace algún tiempo, el veterano piloto de Fórmula 1 dijo de Robin: "En cuanto a su talento, ¿quién sabe? Es un niño, un día quiere conducir y al siguiente no. No le presionamos para que haga nada. Que haga lo que le gusta".

Pero Robin ganó sus primeras carreras de karts en 2023. A Gino Rosato también se le puede ver en las fotos de las pistas de karts. El canadiense fue experto en logística en Ferrari durante muchos años y es íntimo amigo de Kimi desde su época juntos en Ferrari. También es el padrino de Robin.

Rosato escribió en Instagram sobre Robin: "Tenía la sensación de haberlo visto todo antes. Es muy tranquilo, a veces parece un poco perdido, casi desinteresado. Pero básicamente es como su padre: es más un caso de 'déjame en paz, ¿dónde está mi coche? Entonces surge la magia. Velocidad, talento natural, llámalo como quieras. Fórmula 1, ¡allá vamos!".



En Instagram, Kimi Räikkönen ha colgado una película de su retoño en Sim Maranello, una empresa especializada en simulación de carreras en, bueno, ya sabes dónde.



Robin causó una excelente impresión en la ciudad de Ferrari, y no sólo a su orgulloso padre, que escribe: "Fabuloso día con Robin en @sim_maranello. A Robin le encantó la impresión de velocidad y esto es sin duda un gran entrenamiento para la temporada que viene".



"También me senté en el simulador y estoy realmente impresionado por lo preciso y realista que es. Sigo siendo un poco más rápido que Robin, pero probablemente no por mucho más tiempo, el chico es realmente rápido."



Kimi Räikkönen no ha cambiado de actitud: Los niños deben divertirse, y si un día el karting deja de interesarles, tampoco pasa nada. El "Hombre de Hielo" dijo: "Al menos no hacen motocross, que es mucho más peligroso".