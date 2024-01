Robin, le fils de Kimi Räikkönen : simulateur de course Maranello

La longue carrière de Kimi Räikkönen en Formule 1 s'est achevée fin 2021, avec sa 349e course de championnat du monde. Le Finlandais de 44 ans a remporté 21 Grands Prix et est devenu champion du monde de Formule 1 avec Ferrari en 2007.

Depuis, "Iceman" profite d'une retraite paisible : il passe beaucoup de temps en famille, participe à la série NASCAR et, comme le montrent ses photos Instagram, apparaît régulièrement sur les circuits de karting avec son épouse Minttu. En effet, son fils Robin, bientôt âgé de neuf ans, et sa fille Rianna aiment s'élancer sur la piste en karting.

Il y a quelque temps, la star de longue date de la Formule 1 a déclaré à propos de Robin : "En ce qui concerne son talent - qui sait ? C'est un enfant, un jour il a envie de piloter, le lendemain non. Nous ne le poussons pas à faire quoi que ce soit. Qu'il fasse ce qui lui plaît".

Mais en 2023, Robin a gagné ses premières courses de karting. Sur les photos des circuits de karting, on peut également voir Gino Rosato. Le Canadien a été pendant de nombreuses années logisticien chez Ferrari et un ami proche de Kimi depuis l'époque où ils travaillaient ensemble chez Ferrari. Il est également le parrain de Robin.

Rosato a écrit sur Instagram à propos de Robin : "J'avais l'impression d'avoir déjà vu tout cela auparavant. Il est très calme, parfois il semble un peu perdu, presque désintéressé. Mais au fond, c'est comme son père : c'est plus une question de 'laisse-moi tranquille, où est mon véhicule ? Puis la magie prend vie. Vitesse, talent naturel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Formule 1, nous voilà !"



Sur Instagram, Kimi Räikkönen a maintenant posté un film de son rejeton, le montrant chez Sim Maranello, une entreprise spécialisée dans la simulation de course automobile située, eh bien, vous savez où.



Dans la ville de Ferrari, Robin a laissé une excellente impression, et pas seulement à son fier papa, qui écrit : "Fabuleuse journée avec Robin chez @sim_maranello. Robin a adoré l'impression de vitesse, et c'est certainement un excellent entraînement pour la saison à venir".



"Je me suis également assis dans le simulateur et je suis vraiment impressionné par la précision et le réalisme de ce dernier. Je suis encore un peu plus rapide que Robin, mais probablement plus pour longtemps - ce garçon est vraiment rapide".



Kimi Räikkönen n'a rien changé à son attitude : Les enfants doivent s'amuser, et si un jour le karting ne les intéresse plus, tant pis. L'"Iceman" avait déclaré à ce sujet : "Au moins, ils ne font pas de motocross, c'est beaucoup plus dangereux".