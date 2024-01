Robin, il figlio di Kimi Räikkönen: simulatore di corse a Maranello

La lunga carriera di Kimi Räikkönen in Formula 1 si è conclusa alla fine del 2021 con la sua 349ª gara del campionato mondiale. Il 44enne finlandese ha vinto 21 Gran Premi ed è diventato campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari nel 2007.

Da allora, "Iceman" si è goduto la pensione: trascorre molto tempo con la sua famiglia, partecipa alla serie NASCAR e, come mostrano le sue foto su Instagram, appare regolarmente sulle piste di karting con sua moglie Minttu. Il figlio Robin, che presto avrà nove anni, e la figlia Rianna amano correre in pista con i kart.

Qualche tempo fa, la star della Formula 1 aveva detto di Robin: "Per quanto riguarda il suo talento, chi lo sa? È un bambino, un giorno vuole guidare, quello dopo no. Non lo spingiamo a fare nulla. Dovrebbe fare ciò che gli piace".

Ma Robin ha vinto le sue prime gare di kart nel 2023. Anche Gino Rosato può essere visto nelle foto delle piste di kart. Il canadese è stato per molti anni un esperto di logistica alla Ferrari ed è un amico intimo di Kimi fin dai tempi in cui erano insieme alla Ferrari. È anche il padrino di Robin.

Rosato ha scritto su Instagram a proposito di Robin: "Avevo la sensazione di aver già visto tutto. È molto calmo, a volte sembra un po' perso, quasi disinteressato. Ma in fondo è come suo padre: è più un caso di 'lasciatemi in pace, dov'è la mia macchina? Poi la magia prende vita. Velocità, talento naturale, chiamatelo come volete. Formula 1, stiamo arrivando!".



Su Instagram, Kimi Räikkönen ha postato un filmato della sua prole che lo mostra a Sim Maranello, un'azienda specializzata nella simulazione di corse in, beh, sapete dove.



Robin ha fatto un'ottima impressione nella città della Ferrari, e non solo al suo orgoglioso papà, che scrive: "Giornata favolosa con Robin a @sim_maranello. A Robin è piaciuta molto l'impressione di velocità e questo è sicuramente un ottimo allenamento per la prossima stagione".



"Mi sono anche seduto al simulatore e sono davvero impressionato da quanto sia preciso e realistico. Sono ancora un po' più veloce di Robin, ma probabilmente non ancora per molto: il ragazzo è davvero veloce".



Kimi Räikkönen non ha cambiato atteggiamento: I ragazzi devono divertirsi e se un giorno il karting non li interessa più, va bene lo stesso. L'"Uomo di ghiaccio" ha detto: "Almeno non fanno motocross, che è molto più pericoloso".