Robin, o filho de Kimi Räikkönen: simulador de corridas de Maranello

A longa carreira de Kimi Räikkönen na Fórmula 1 chegou ao fim no final de 2021 com a sua 349.ª corrida do campeonato do mundo. O finlandês de 44 anos ganhou 21 Grandes Prémios e tornou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1 com a Ferrari em 2007.

Desde então, o "Homem de Gelo" tem desfrutado da reforma: passa muito tempo com a sua família, compete na série NASCAR e, como mostram as suas fotografias no Instagram, aparece regularmente em pistas de karting com a sua mulher Minttu. O seu filho Robin, que em breve terá nove anos, e a sua filha Rianna adoram correr em karts.

Há algum tempo, o antigo astro da Fórmula 1 disse sobre Robin: "Quanto ao seu talento, quem sabe? Ele é uma criança, um dia quer conduzir, no outro não quer. Não o pressionamos a fazer nada. Ele deve fazer aquilo de que gosta".

Mas Robin ganhou as suas primeiras corridas de kart em 2023. Gino Rosato também pode ser visto nas fotografias das pistas de karting. O canadiano foi perito em logística na Ferrari durante muitos anos e é um amigo próximo de Kimi desde o tempo em que estiveram juntos na Ferrari. Ele também é o padrinho de Robin.

Rosato escreveu no Instagram sobre Robin: "Tinha a sensação de já ter visto tudo isto antes. Ele é muito calmo, às vezes parece um pouco perdido, quase desinteressado. Mas basicamente é como o pai dele: é mais um caso de 'deixem-me em paz, onde está o meu carro? Depois, a magia ganha vida. Velocidade, talento natural, chamemos-lhe o que quisermos. Fórmula 1, aqui vamos nós!"



No Instagram, Kimi Räikkönen publicou agora um filme do seu filho que o mostra na Sim Maranello, uma empresa especializada na simulação de corridas em, bem, sabe-se lá onde.



Robin causou uma excelente impressão na cidade da Ferrari, e não apenas no seu orgulhoso pai, que escreve: "Dia fabuloso com Robin em @sim_maranello. O Robin adorou a impressão de velocidade e isto é certamente um ótimo treino para a época que se avizinha".



"Também me sentei no simulador e estou muito impressionado com a sua precisão e realismo. Ainda sou um pouco mais rápido que o Robin, mas provavelmente não por muito mais tempo - o miúdo é muito rápido."



Kimi Räikkönen não mudou a sua atitude: As crianças devem divertir-se e se um dia o karting deixar de lhes interessar, também não há problema. O "Homem de Gelo" disse: "Pelo menos não estão a fazer motocross, que é muito mais perigoso."