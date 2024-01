Championnat du monde de Formule 1 2024 : 20 pilotes, 53 titres de champion

La grille de départ 2024 est un mélange excitant d'expérience et de jeunesse. Nous trouvons trois champions du monde de Formule 1 et onze vainqueurs de GP. Nous disons qui a remporté le plus de titres et qui n'a rien gagné jusqu'à présent.

Les fans de Formule 1 attendent avec impatience la saison de GP 2024. Rarement nous avons eu sur la grille de départ un mélange aussi excitant de vétérans et de pilotes en pleine ascension.

Sur les vingt pilotes, onze ont gagné au moins un Grand Prix et quinze sont montés sur le podium après un Grand Prix. Ce chiffre souligne le talent qui sommeille dans le plateau de 2024 : les 20 pilotes ont remporté 53 titres de champion au total.

Nous disons qui a remporté le plus de titres au cours de sa carrière en sport automobile (donc sans le karting) et qui n'en a pas encore conquis.



Max Verstappen : 3

2021 : Formule 1

2022 : Formule 1

2023 : Formule 1



Sergio Pérez : 1

2007 : Formule 3 britannique (classe nationale)



Lewis Hamilton : 10

2003 : Formule Renault britannique

2005 : Championnat d'Europe de Formule 3

2006 : GP2

2008 : Formule 1

2014 : Formule 1

2015 : Formule 1

2017 : Formule 1

2018 : Formule 1

2019 : Formule 1

2020 : Formule 1



Fernando Alonso : 4

1999 : Euro Open by Nissan

2005 : Formule 1

2006 : Formule 1

2018/2019 : Championnat du monde d'endurance



Charles Leclerc : 2

2016 : GP3

2017 : Formule 2



Lando Norris : 5

2014 : Championnat de Formule MSA

2016 : Eurocup Formula Renault 2.0

2016 : Formula Renault 2.0 NEC

2016 : Toyota Racing Series

2017 : Championnat d'Europe de Formule 3



Carlos Sainz : 2

2011 : Formule Renault d'Europe du Nord

2014 : Formule Renault 3.5



George Russell : 3

2014 : Formule 4 britannique

2017 : GP3

2018 : Formule 2



Oscar Piastri : 3

2019 : Formule Renault Eurocup

2020 : Formule 3

2021 : Formule 2



Lance Stroll : 3

2014 : Formule 4 italienne

2015 : Toyota Racing Series

2016 : Championnat d'Europe de Formule 3



Pierre Gasly : 2

2013 : Eurocup Formla Renault 2.0

2016 : GP2



Esteban Ocon : 2

2014 : Championnat d'Europe de Formule 3

2015 : GP3



Alexander Albon : 0



Yuki Tsunoda : 1

2014 : Formule 4 japonaise



Valtteri Bottas : 3

2008 : Formule Renault 2.0 Eurocup

2008 : Formule Renault d'Europe du Nord

2011 : GP3



Nico Hülkenberg : 4

2005 : Formule BMW ADAC

2006/2007 : A1 Grand Prix

2008 : Formule 3

2009 : GP2



Daniel Ricciardo : 2

2008 : Formule Renault d'Europe de l'Ouest

2009 : Formule 3 britannique



Guanyu Zhou : 1

2021 : Formule 3 Asie



Kevin Magnussen : 2

2008 : Formule Ford Danemark

2013 : Formule Renault 3.5



Logan Sargeant : 0





Présentations de Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island