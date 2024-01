Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024: 20 pilotos, 53 títulos de campeão

Os fãs da Fórmula 1 estão ansiosos pela época do GP de 2024. Raramente tivemos uma mistura tão entusiasmante de veteranos e de pilotos em ascensão na grelha.

Dos vinte pilotos, onze ganharam pelo menos um Grande Prémio e 15 subiram ao pódio após um Grande Prémio. Este número sublinha o talento que está adormecido na grelha de 2024: os 20 pilotos ganharam um total de 53 títulos de campeão

Revelamos quem ganhou mais títulos na sua carreira no desporto automóvel (excluindo o karting) e quem ainda não ganhou nenhum.



Max Verstappen: 3

2021: Fórmula 1

2022: Fórmula 1

2023: Fórmula 1



Sergio Pérez: 1

2007: Fórmula 3 Britânica (classe nacional)



Lewis Hamilton: 10

2003: Fórmula Renault Britânica

2005: Campeonato Europeu de Fórmula 3

2006: GP2

2008: Fórmula 1

2014: Fórmula 1

2015: Fórmula 1

2017: Fórmula 1

2018: Fórmula 1

2019: Fórmula 1

2020: Fórmula 1



Fernando Alonso: 4

1999: Euro Open pela Nissan

2005: Fórmula 1

2006: Fórmula 1

2018/2019: Campeonato do Mundo de Resistência



Charles Leclerc: 2

2016: GP3

2017: Fórmula 2



Lando Norris: 5

2014: Campeonato de Fórmula MSA

2016: Eurocup Fórmula Renault 2.0

2016: Fórmula Renault 2.0 NEC

2016: Toyota Racing Series

2017: Campeonato Europeu de Fórmula 3



Carlos Sainz: 2

2011: Fórmula Renault do Norte da Europa

2014: Fórmula Renault 3.5



George Russell: 3

2014: Fórmula 4 Britânica

2017: GP3

2018: Fórmula 2



Oscar Piastri: 3

2019: Fórmula Renault Eurocup

2020: Fórmula 3

2021: Fórmula 2



Lance Stroll: 3

2014: Fórmula 4 Italiana

2015: Toyota Racing Series

2016: Campeonato Europeu de Fórmula 3



Pierre Gasly: 2

2013: Eurocup Fórmula Renault 2.0

2016: GP2



Esteban Ocon: 2

2014: Campeonato Europeu de Fórmula 3

2015: GP3



Alexander Albon: 0



Yuki Tsunoda: 1

2014: Fórmula 4 Japonesa



Valtteri Bottas: 3

2008: Fórmula Renault 2.0 Eurocup

2008: Fórmula Renault do Norte da Europa

2011: GP3



Nico Hülkenberg: 4

2005: Fórmula BMW ADAC

2006/2007: A1 Grande Prémio

2008: Fórmula 3

2009: GP2



Daniel Ricciardo: 2

2008: Fórmula Renault da Europa Ocidental

2009: Fórmula 3 Britânica



Guanyu Zhou: 1

2021: Fórmula 3 Ásia



Kevin Magnussen: 2

2008: Fórmula Ford Dinamarca

2013: Fórmula Renault 3.5



Logan Sargeant: 0





Apresentações da Fórmula 1

05 fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas