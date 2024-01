Saison de Formule 1 2024 : aperçu des heures de départ

En 2023, les fans de Formule 1 n'avaient plus vu cela depuis 1985 : un Grand Prix dont le départ est donné le samedi ! A Las Vegas, les feux de départ s'éteignaient localement le samedi soir à 22 heures, ce qui correspondait à 7 heures du matin en Europe centrale.

Les fans peuvent tout de suite s'habituer au samedi : Les deux premières courses de la saison 2024 se dérouleront, comme Las Vegas, un samedi, le 2 mars à Bahreïn, le 9 mars en Arabie Saoudite. La raison : le 10 mars marque le début du mois de jeûne des musulmans, le ramadan.

Depuis des années, nous sommes habitués à ce que les courses de Formule 1 se déroulent le dimanche, mais si nous regardons en arrière, nous constatons qu'un nombre étonnant de courses du championnat du monde ont eu lieu à d'autres dates : Sur les 1101 courses de F1 disputées jusqu'à présent depuis Silverstone en 1950, 58 se sont déroulées un samedi.

En parlant de Silverstone 1950, la première course du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu un samedi et le traditionnel GP de Grande-Bretagne n'a été déplacé de manière permanente vers un dimanche qu'à partir de 1984 !

Le championnat du monde de 1950 a commencé de manière étrange en ce qui concerne les jours de la semaine : les débuts de la catégorie reine ont donc eu lieu un samedi, puis le Grand Prix de Monaco a été la première course du dimanche, suivi de l'Indy 500, qui comptait alors pour le championnat du monde, et qui a eu lieu un mardi !

Las Vegas est devenue la sixième course de nuit de la Formule 1. La première course de nuit a eu lieu à Singapour en 2008, suivie par celles d'Abu Dhabi (à partir de 2009), de Bahreïn (qui est passé à la course de nuit en 2014), du Qatar en 2021 et de l'Arabie saoudite en 2021.



Voici un aperçu de la plupart des temps de qualification et de course, le tout converti à l'heure européenne pour plus de simplicité.



Il n'y a pas encore de données pour les six week-ends de sprint, car le déroulement n'a pas encore été décidé. Il s'agit des courses en Chine, à Miami, en Autriche, au Texas, au Brésil et au Qatar. Nous n'avons pas non plus encore tous les horaires de Las Vegas.



Bahreïn

1er mars qualifications : 17h00

2 mars course : 16.00



Arabie saoudite

8 mars Qualifications : 18.00

9 mars course : 18.00



Australie

23 mars Qualification : 6.00

24 mars course : 5.00



Japon

6 avril Qualification : 7.00

7 avril course : 6.00



Chine

Non encore déterminé



Miami

Pas encore déterminé



Emilia Romagna (Imola)

18 mai Qualification : 16.00

19 mai Course : 15.00



Monaco

25 mai Qualification : 16.00

26 mai Course : 15.00



Canada

8 juin Qualification : 22.00

9 juin course : 20.00



Espagne

22 juin Qualification : 16.00

23 juin course : 15.00



Autriche

Non encore déterminé



Grande-Bretagne

6 juillet Qualification : 16.00

7 juillet Course : 15.00



Hongrie

20 juillet Qualification : 16.00

21 juillet course : 15.00



Belgique

27 juillet Qualification : 16.00

28 juillet Course : 15.00



Pays-Bas

24 août Qualification : 15.00

25 août course : 15.00



Italie

31 août Qualification : 16.00

1er septembre course : 15.00



Azerbaïdjan

14 septembre Qualification : 13.00

15 septembre course : 14.00



Singapour

21 septembre Qualification : 14.00

22 septembre course : 14.00



États-Unis (Austin)

Non encore déterminé



Mexique

26 octobre Qualification : 22.00

27 octobre Course : 20.00



Brésil

Non encore déterminé



Las Vegas

Pas encore déterminé



Qatar

Non encore déterminé



Abu Dhabi

07 décembre Qualification : 15.00

08 décembre course : 14.00





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island