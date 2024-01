Stagione di Formula 1 2024: gli orari di inizio in sintesi

Nel 2023, gli appassionati di Formula 1 non vedevano una cosa simile dal 1985: un Gran Premio che inizia di sabato! A Las Vegas, le luci di partenza si sono spente localmente il sabato sera alle 22.00, che corrispondono alle 7.00 del mattino nell'Europa centrale.

Gli appassionati possono abituarsi subito al sabato: Come a Las Vegas, le prime due gare della stagione 2024 si terranno di sabato, il 2 marzo in Bahrain e il 9 marzo in Arabia Saudita. Il motivo: il 10 marzo inizia il Ramadan, il mese di digiuno musulmano.

Da anni siamo abituati a vedere le gare di Formula 1 disputate di domenica, ma se guardiamo al passato, un numero sorprendente di gare del Campionato del mondo si è svolto in altri giorni: Delle 1101 gare di F1 disputate finora da Silverstone 1950, ben 58 si sono svolte di sabato.

A proposito di Silverstone 1950: la prima gara del Campionato del Mondo di Formula 1 si è svolta di sabato, e il tradizionale GP di Gran Bretagna è passato definitivamente alla domenica solo dal 1984!

Il Campionato del Mondo del 1950 ebbe un inizio strano in termini di giorni feriali: la classe regina debuttò di sabato, seguita dal Gran Premio di Monaco come prima gara domenicale, poi la Indy 500, che all'epoca faceva parte del Campionato del Mondo, si disputò di martedì!

Las Vegas è diventata la sesta gara notturna di Formula 1. La prima gara in notturna si è tenuta a Singapore nel 2008, seguita dalle gare di Abu Dhabi (dal 2009), Bahrain (passato alle gare notturne nel 2014), Qatar 2021 e Arabia Saudita 2021.



Ecco una panoramica della maggior parte degli orari delle qualifiche e delle gare, tutti convertiti in ora europea per semplicità.



Non ci sono ancora dettagli per i sei weekend sprint, poiché il programma non è ancora stato finalizzato. Si tratta delle gare in Cina, Miami, Austria, Texas, Brasile e Qatar. Non sono ancora disponibili gli orari di Las Vegas.



Bahrain

1 marzo Qualifiche: ore 17.00

2 marzo Gara: ore 16.00



Arabia Saudita

8 marzo Qualifiche: 18.00

9 marzo Gara: 18.00



Australia

23 marzo Qualifiche: 6.00

24 marzo Gara: 5.00



Giappone

6 aprile Qualifiche: 7.00

7 aprile Gara: 6.00



Cina

Ancora da definire



Miami

Ancora da definire



Emilia Romagna (Imola)

18 maggio Qualifiche: 16.00

19 maggio Gara: 15.00



Monaco

25 maggio Qualifiche: 16.00

26 maggio Gara: 15.00



Canada

8 giugno Qualifiche: 22.00

9 giugno Gara: 20.00



Spagna 22 giugno

22 giugno Qualifiche: 16.00

23 giugno Gara: 15.00



Austria

Ancora da definire



Gran Bretagna

6 luglio Qualifiche: 16.00

7 luglio Gara: 15.00



Ungheria

20 luglio Qualifiche: 16.00

21 luglio Gara: ore 15.00



Belgio

27 luglio Qualifiche: 16.00

28 luglio Gara: ore 15.00



Paesi Bassi

24 agosto Qualifiche: 15.00

25 agosto Gara: 15.00



31 agosto

31 agosto Qualifiche: 16.00

1 settembre Gara: 15.00



Azerbaigian

14 settembre Qualifiche: 13.00

15 settembre Gara: 14.00



Singapore

21 settembre Qualifiche: 14.00

22 settembre Gara: ore 14.00



USA (Austin)

Ancora indeciso



Messico

26 ottobre Qualifiche: 22.00

27 ottobre Gara: 20.00



Brasile

Ancora da definire



Las Vegas

Non ancora determinato



Qatar

Non ancora determinato



Abu Dhabi

07 dicembre Qualifiche: 15.00

08 dicembre Gara: 14.00





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas