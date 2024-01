Fórmula 1 temporada 2024: horários de início em resumo

Em 2023, os adeptos da Fórmula 1 não assistiam a algo semelhante desde 1985: um Grande Prémio a começar num sábado! Em Las Vegas, as luzes de partida apagaram-se localmente no sábado à noite, às 22h00, o que corresponde às 7h00 na Europa Central.

Os fãs podem habituar-se imediatamente ao sábado: Tal como em Las Vegas, as duas primeiras corridas da época de 2024 serão disputadas a um sábado, a 2 de março no Bahrain e a 9 de março na Arábia Saudita. O motivo: o Ramadão, o mês de jejum dos muçulmanos, começa a 10 de março.

Há anos que estamos habituados a que as corridas de Fórmula 1 se realizem aos domingos, mas se olharmos para trás, um número surpreendente de corridas do Campeonato do Mundo realizou-se noutros dias: Das 1101 corridas de F1 desde Silverstone 1950, nada menos que 58 foram disputadas num sábado.

Por falar em Silverstone 1950: a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 teve lugar num sábado e o tradicional GP da Grã-Bretanha só passou definitivamente para um domingo a partir de 1984!

O Campeonato do Mundo de 1950 teve um início estranho em termos de dias da semana: a categoria rainha estreou-se num sábado, seguida do Grande Prémio do Mónaco como primeira corrida de domingo, e depois o Indy 500, que fazia parte do Campeonato do Mundo na altura, realizou-se numa terça-feira!

Las Vegas tornou-se a sexta corrida nocturna da Fórmula 1. A primeira corrida nocturna teve lugar em Singapura em 2008, seguida das corridas em Abu Dhabi (a partir de 2009), Bahrain (passou a ser nocturna em 2014), Qatar 2021 e Arábia Saudita 2021.



Aqui está uma visão geral da maioria dos tempos de qualificação e corrida, todos convertidos para a hora europeia por uma questão de simplicidade.



Ainda não há pormenores sobre os seis fins-de-semana de sprint, uma vez que o calendário ainda não está concluído. Trata-se das corridas na China, Miami, Áustria, Texas, Brasil e Qatar. Também ainda não dispomos de todos os horários para Las Vegas.



Bahrein

1 de março Qualificação: 17h00

2 de março Corrida: 16h00



Arábia Saudita

8 de março Qualificação: 18h00

9 de março Corrida: 18h00



Austrália

23 março Qualificação: 6.00

24 de março Corrida: 5.00



Japão

6 abril Qualificação: 7.00

7 de abril Corrida: 6.00



China

Ainda indeterminado



Miami

Ainda indeterminado



Emilia Romagna (Imola)

18 de maio Qualificação: 16h00

19 de maio Corrida: 15.00



Mónaco

25 de maio Qualificação: 16h00

26 de maio Corrida: 15.00



Canadá

8 junho Qualificação: 22.00

9 de junho Corrida: 20.00



Espanha 22 junho

22 junho Qualificação: 16.00

23 de junho Corrida: 15.00



Áustria

Ainda indeterminado



Grã-Bretanha

6 julho Qualificação: 16.00

7 de julho Corrida: 15.00



Hungria

20 de julho Qualificação: 16.00

21 julho Corrida: 15.00



Bélgica

27 julho Qualificação: 16.00

28 de julho Corrida: 15.00



Holanda

24 agosto Qualificação: 15.00

25 agosto Corrida: 15.00



31 de agosto

31 de agosto Qualificação: 16.00

1 de setembro Corrida: 15.00



Azerbaijão

14 setembro Qualificação: 13.00

15 de setembro Corrida: 14h00



Singapura

21 setembro Qualificação: 14.00

22 de setembro Corrida: 14h00



EUA (Austin)

Ainda não decidido



México

26 de outubro Qualificação: 22h00

27 de outubro Corrida: 20h00



Brasil

Ainda indeterminado



Las Vegas

Ainda não determinado



Qatar

Ainda não determinado



Abu Dhabi

07 de dezembro Qualificação: 15.00

08 de dezembro Corrida: 14.00





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas