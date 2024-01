Meilleur duo de pilotes ? Déclaration courageuse de Zak Brown

Avec Oscar Piastri, McLaren a fait appel à l'un des talents les plus prometteurs de ces dernières années, et le jeune Australien a répondu aux attentes élevées de sa saison de rookie. Le jeune homme de 22 ans originaire de Melbourne a réussi à se hisser à la troisième place lors de sa 16e participation à un GP sur le circuit exigeant de Suzuka et a encore fait mieux lors de l'épreuve de force qui a suivi au Qatar en remportant le sprint et en se classant deuxième du GP. Il a terminé la saison à la neuvième place du classement.

Son coéquipier Lando Norris a terminé six fois deuxième et une fois troisième l'an dernier et a terminé la saison à la sixième place du classement général. Mais aucun des deux n'a encore remporté de GP. Et la grille de départ actuelle de la Formule 1 compte plusieurs champions du monde. Pourtant, le CEO de McLaren Zak Brown est certain d'avoir sous son aile le meilleur duo de toute la Formule 1.

Interrogé sur les facteurs nécessaires pour réussir dans la catégorie reine, l'Américain a déclaré avec assurance : "Pour cela, vous avez besoin des deux meilleurs pilotes de GP du monde et je pense que nous avons le meilleur duo de pilotes en Formule 1". Norris a déjà passé cinq années de Formule 1 avec l'équipe de Woking et jusqu'à présent, l'écurie britannique n'a pas réussi à lui donner une voiture avec laquelle il pourrait régulièrement courir pour la victoire.

C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent pour voir Norris dans une autre équipe. Brown sait lui aussi que le pilote de 24 ans originaire de Bristol a fait bonne impression auprès de certaines équipes de pointe. "Nous préférerions donc le faire signer plus tôt que plus tard", souligne l'homme de 52 ans. "Je pense aussi qu'il apprécie beaucoup son temps chez McLaren et c'est un rêve de gagner des courses et un championnat du monde ensemble. Je pense que Lando fera aussi tout pour y parvenir avec nous", ajoute-t-il.

Pour de nombreux observateurs, il est clair que si Norris ne parvient pas à remporter sa première victoire en GP cette année, il devra trouver une meilleure équipe. Martin Brundle, ancien pilote de GP et aujourd'hui expert en télévision, a déclaré à ce sujet: "Il faut bien sûr garder toutes les options ouvertes. La loyauté est certes payante, surtout de nos jours, car on peut construire quelque chose ensemble avec une équipe de Formule 1. Mais s'il vit une nouvelle année sans victoire, il doit le faire et, plus généralement, il doit faire en sorte d'être le mieux placé pour remporter un titre de champion du monde".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island