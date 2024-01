Il miglior duo di piloti? Dichiarazione audace di Zak Brown

Anche se diversi pluricampioni del mondo nell'attuale campo della Formula 1 sono in fibrillazione per la competizione, il CEO della McLaren Zak Brown è certo che la sua squadra abbia il miglior duo di piloti sulla griglia.

Con Oscar Piastri, la McLaren ha portato a bordo uno dei talenti più promettenti degli ultimi anni e il giovane australiano è stato all'altezza delle grandi aspettative nella sua stagione da debuttante. Il 22enne di Melbourne si è classificato terzo nel suo 16° GP sull'impegnativo circuito di Suzuka e ha poi fatto meglio nella successiva prova di forza in Qatar con una vittoria in volata e un secondo posto nel GP. Ha concluso la stagione al nono posto in classifica.

Il suo compagno di squadra Lando Norris è arrivato sei volte secondo e una volta terzo l'anno scorso e ha concluso la stagione al sesto posto in classifica generale. Tuttavia, nessuno dei due ha ancora vinto un GP. E sull'attuale griglia di partenza della Formula 1 ci sono diversi pluricampioni del mondo. Ciononostante, Zak Brown, CEO della McLaren, è certo di avere sotto la sua ala protettiva il miglior duo dell'intera Formula 1.

Alla domanda su quali siano i fattori necessari per il successo nella classe regina, l'americano ha spiegato con sicurezza: "Servono i due migliori piloti di GP del mondo e credo che noi abbiamo la migliore coppia di piloti della Formula 1". Norris ha già trascorso cinque anni in Formula 1 con il team di Woking e finora la scuderia britannica non è riuscita a dargli una vettura con cui possa competere regolarmente per la vittoria.

Di conseguenza, sempre più persone chiedono che Norris si unisca a un'altra squadra. Brown sa anche che il 24enne di Bristol ha fatto una buona impressione su alcuni dei top team. "Preferiremmo quindi ingaggiarlo al più presto", sottolinea il 52enne. "Penso anche che si stia divertendo molto in McLaren e che sia un sogno vincere gare e un campionato del mondo insieme. Credo che anche Lando stia facendo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo con noi", aggiunge.

Per molti osservatori, una cosa è certa: se Norris non riuscirà a vincere il suo primo GP quest'anno, dovrà cercare una squadra migliore. L'ex pilota di GP e attuale opinionista televisivo Martin Brundle, ad esempio, ha spiegato: "Naturalmente, bisogna tenere aperte tutte le opzioni. La fedeltà paga, soprattutto al giorno d'oggi, perché si può costruire qualcosa insieme a una squadra di Formula 1". Ma se dovesse passare un altro anno senza vincere, allora dovrà farlo, e in generale dovrà assicurarsi di essere nella posizione migliore per vincere un titolo mondiale".

