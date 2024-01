A melhor dupla de pilotos? Declaração ousada de Zak Brown

Com Oscar Piastri, a McLaren trouxe a bordo um dos talentos mais promissores dos últimos anos, e o jovem australiano correspondeu às elevadas expectativas na sua época de estreia. O jovem de 22 anos de Melbourne terminou em terceiro lugar no seu 16º GP no exigente circuito de Suzuka e, em seguida, foi ainda melhor no teste de força subsequente no Qatar, com uma vitória no sprint e um segundo lugar no GP. Terminou a época em nono lugar na classificação.

O seu companheiro de equipa Lando Norris foi segundo seis vezes e terceiro uma vez no ano passado e terminou a época em sexto lugar na classificação geral. No entanto, nenhum deles ganhou ainda um GP. E há vários campeões mundiais múltiplos na atual grelha de Fórmula 1. No entanto, o diretor executivo da McLaren, Zak Brown, tem a certeza de que tem sob a sua alçada a melhor dupla de toda a Fórmula 1.

Quando questionado sobre os factores necessários para o sucesso na categoria rainha, o norte-americano explicou com confiança: "São necessários os dois melhores pilotos de GP do mundo e penso que temos a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1". Norris já passou cinco anos na Fórmula 1 com a equipa de Woking e até agora a equipa britânica não conseguiu dar-lhe um carro em que possa competir regularmente pela vitória.

Como resultado, cada vez mais pessoas pedem que Norris se junte a outra equipa. Brown também sabe que o jovem de 24 anos de Bristol causou uma boa impressão em algumas das equipas de topo. "Por isso, preferimos contratá-lo o mais rápido possível", enfatiza o treinador de 52 anos. "Também acho que ele está a gostar muito do seu tempo na McLaren e é um sonho ganhar corridas e um campeonato mundial juntos. Acho que o Lando também está a fazer tudo o que pode para o conseguir connosco", acrescenta.

Para muitos observadores, uma coisa é certa: se Norris não conseguir vencer o seu primeiro GP este ano, terá de procurar uma equipa melhor. O antigo piloto de GP e atual comentador televisivo Martin Brundle, por exemplo, explicou: "É claro que temos de manter todas as opções em aberto. A lealdade compensa, especialmente hoje em dia, porque se pode construir algo em conjunto com uma equipa de Fórmula 1. Mas se ele passar mais um ano sem vencer, então ele tem que fazer isso e, em geral, ele deve se certificar de que está na melhor posição para ganhar um título mundial."

